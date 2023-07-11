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Türkiye İş Bankası, mobil dijital röntgen cihazı hibe etti

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Türkiye İş Bankası’nın katkısıyla alınan mobil dijital röntgen cihazı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne teslim edildi

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Türkiye İş Bankası, mobil dijital röntgen cihazı hibe etti
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Türkiye İş Bankası’nın katkısıyla alınan 55 bin Dolar değerindeki mobil dijital röntgen cihazı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne, törenle teslim edildi.
Törene, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Türkiye İş Bankası Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Beyhan Berova katıldı.
Girne Doktor Akçiçek Hastanesi Başhekimi Berova, yaptığı konuşmada cihazın hastanenin önemli bir ihtiyacı olduğunu ifade etti.  
Berova, “Birçok farklı birimde kullanılan ve röntgen hizmetini hastaların ayağına getirerek hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesini arttırılmasına katkı sağlayan" bu cihazın, hastanenin önemli bir ihtiyacı olduğunu anlattı.
Türkiye İş Bankası Ülke Müdürü Serhan Akşahin de, bankanın 68 yıldır Kıbrıs Türk halkının hizmetinde olduğunu belirtti.
Akşahin, kaliteli görüntü sistemi ve doğru tanı özelliğiyle, sağlık hizmetlerine önemli kaktı sağlayacak dijital mobil röntgen cihazını hastaneye kazandırmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, Türkiye İş Bankası’nın toplumun ihtiyaç duyduğu farklı alanlarda desteğini esirgemediğini aktardı.
Bu gibi teçhizatların hastanelerin bünyesinde olmasının, hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına önemli katkı yapacağını vurgulayan Aktuğra, Girne Doktor Akçiçek hastanesinde bu imkanı yaratan Türkiye İş Bankası'na teşekkür etti.
 

Etiketler; #Türkiye İş Bankası #röntegen cihazı
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