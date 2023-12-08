Türkiye ile mesleki teknik eğitim alanında iş birliği

Türkiye'nin mesleki eğitimdeki başarılı uygulamalarının KKTC mesleki eğitimine sağlayabileceği faydalara yönelik çalıştay düzenlendi

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin mesleki eğitimdeki başarılı uygulamalarının KKTC mesleki eğitimine sağlayabileceği faydalara yönelik Grand Pasha Hotel’de “Mesleki Eğitim Çalıştayı” düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu açılışta yaptığı konuşmada bir Tokyo ziyaretinde, kaldırımda 3-4 çalışanın, kırılan bir karo yerine yenisini nasıl bir dikkat ve ciddiyetle yerleştirdiğini gördüğünü anlattı.

Çalışanların karoyu tam olarak aynı yere, doğru biçimde yerleştirmek için ortaya koyduğu çabaya işaret eden Feyzioğlu, bunu nasıl bir ahlak meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

Gördüklerinin kendisini derinden etkilediğini söyleyen Feyzioğlu, “vatanını en çok seven işini en iyi şekilde yapandır” sözünü anımsattı, mesleki eğitimin de bu çerçevede ele alınması gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, çalıştayın planlı gelişme açısından önemine işaret etti, meslek liselerini çoğaltma konusunda büyük mücadele verdiğini anlattı. Türkiye’de meslek eğitim konusunda yapılan iyi uygulamaları KKTC’ye getirmek için çalıştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, her ilçeye mesleki eğitim kurumu kazandırma hedefleri olduğunu belirtti.

T.C. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise, çalıştayın KKTC-TC arasındaki mesleki teknik eğitim alanında iş birliği açısından yeni bir başlangıç olacağını dile getirdi.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Dairesi Müdürü Ali Karagöz ise açılış konuşmasında iki ülkenin ilerlemesi ve dünyada hak ettiği yeri alması için bu gibi iş birliklerinin süreceğini söyledi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da çalıştay ile üretime yönelik uygulamaların nasıl hayata geçirilebileceğinin ele alınacağını ifade etti.

