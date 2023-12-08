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400 milyon TL hayali

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi için biletler satışa çıktı. Yeni yılda zengin olmak isteyenlerin şansını denediği Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023'de yapılacak, büyük ikramiye olarak 400 milyon lira verilecek

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400 milyon TL hayali
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında büyük ikramiye olarak 400 milyon lira verilecek.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve “millipiyangoonline.com” internet sitesi üzerinden alınabilecek.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
 
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