TC ve KKTC 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması dün Başbakan Ünal Üstel ile TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Ankara'da imzalandı. Anlaşma ile Türkiye'den KKTC'ye 14 milyar TL yeni ödenek tahsis edilecek

2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması dün Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Ankara'da imzalandı.

Bu arada Üstel ile Yılmaz, hükümet ortaklarının da katılımıyla görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen imza töreni ardından Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ortak basın açıklaması yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İmzaladıkları 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması ile yaklaşık 14 milyar TL yeni ödenek tahsis edileceğini, böylece devirlerle birlikte imzalanan 2024 anlaşması kapsamında yaklaşık 16 milyar TL ödenek kullanmayı öngördüklerini kaydetti.

BİR ÖNCEKİ PROTOKOLDE BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 83… SON DÖNEMDEKİ EN YÜKSEK GERÇEKLEŞME ORANI"

Bir önceki protokolde, 9.5 milyar TL ödenek tahsil edildiğini, bunun 7 milyarının harcandığını anımsatan Yılmaz, bir önceki anlaşmada bütçe gerçekleşme oranının yüzde 83 olduğunu ve bunun son dönemde yapılan anlaşmalar içindeki en yüksek gerçekleşme oranı olduğunu söyledi.

Doğrudan verilen destek dışında birçok müstakil projenin de hayata geçirildiğine işaret eden Yılmaz, bunlardan en önemlilerinden birinin ise yeni Havalimanı’nın açılması olduğunu kaydetti.

Sulama ve içme suyu yatırımlarının da ilerletildiğini, KKTC narenciye üreticilerine yönelik projeler ve tarım, hayvancılık alanında yapılan diğer çalışmalar, yardımlara da değinen Yılmaz, TC Sağlık Bakanlığı tarafından, KKTC’nin sağlık altyapı ihtiyaçlarının ayrıntılı bir çalışmayla sahaya giden teknik bir ekip tarafından tespit edildiğini aktardı.

KKTC’nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının bir plan dahilinde yıl içinde temin edileceğine işaret eden Yılmaz, Yeni Girne Askeri Hastanesi projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, Güzelyurt Hastanesi’nin projesinin revize edildiğini, Pamuklu ve Maraş Sağlık Merkezleri ve Lapta Sağlık Ocağı’nın baştan sona tadilatı ve büyütülmesi işlemlerinin projelendirilerek, 45 milyon TL kaynak ayrıldığını aktardı.

Cumhuriyet Meclisi hizmet binası, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Millet Bahçesi ve Millet Camisi çalışmalarında önemli mesafe kaydedildiğini ifade eden Yılmaz, projelerin açılışını yapabilecek seviyeye gelebilmek için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

Yılmaz, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda 2021 yılına kadar tamamlanan tüm tazminat dosyalarının ödeme süreçlerinin de anlaşma kapsamında tamamlanmaya yakın hale getirildiğine işaret etti.

KKTC’de özellikle taşrada yer alan okulların güçlendirilmesi projesi kapsamında ödenek tahsisatı yapıldığını, ada genelinde 13 okulda tamirat ve tadilatına başlandığını belirten Yılmaz, e-devlet konusunda yapılan çalışmaları da anlattı.

Geçitkale Havalimanı’nda uçuş güvenliğini ve enerji güvenliğini arttıracak çalışmalar yapıldığını söyleyen Cevdet Yılmaz, uzun yıllardır tartışılan konulardan biri olan şans oyunlarından vergi alınması için yasal düzenleme ve yabancılara konut satışına dair KKTC Meclisi tarafından yapılan yasal düzenlemelerin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Yabancılara mülk satışı konusunun ciddi tartışmalara neden olduğuna dikkat çeken Yılmaz, yasanın geçirilmiş olmasından duydukları memnuniyeti yineledi.

Turizmden yüksek öğrenime, enerjiden girişimcilik desteklerine, yerel yönetim projelerine kadar pek çok alanda KKTC’ye kalkınma desteğin sağlandığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, “Türkiye olarak Kıbrıs Türklerinin hak ettiği refah seviyesine ulaşması için bugüne kadar hiçbir çabayı esirgemedik, bundan sonra da gayretlerimizi en üst düzeyde ve titizlikle sürdüreceğiz” dedi.

İmzaladıkları 2024 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasıyla, yaklaşık 14 milyar TL yeni ödenek tahsis edileceğini, böylece devirlerle birlikte imzalanan 2024 anlaşması kapsamında yaklaşık 16 milyar ödenek kullanmayı öngördüklerini kaydetti.

Bu yılki anlaşmasın kapsamı hakkında da bilgiler veren Yılmaz, hedeflerinin bütçe açıklarının finansmanından ziyade daha verimli altyapı ve reel sektör proje ve programlarının desteklenmesi olduğuna işaret etti. Yılmaz, işbirliğinde verimliliği arttırma iradesinin tüm kaleme yansıtıldığını söyledi.

Yeni anlaşmada toplam desteğin yüzde ellisinin yatırım ve reel sektöre ayrıldığını ifade eden Yılmaz, enerji ağ arz güvenliğine özellikle önem verdiklerini, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu santrallerinin bakım onarımı için finansman sağlanacağını, Türkiye Cumhuriyeti Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından sağlanan mobil trailer elektrik santrallerinin adada hizmet vermeye devam edeceğini ve kapasitelerinin arttırılacağını kaydetti.

KKTC’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve sanayinin gelişmesinin öncelikleri içinde olduğunu vurgulayan Cevdet Yılmaz, organize sanayi bölgelerinin altyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yatırımlara finansman sağlanacağını ayrıca genç girişimciler ve yenilikçi iş fikirlerinin destekleneceğini aktardı.

"2016 yılından bu yana birçok başarı hikayesine vesile olan KKTC Girişimcilik Programına, programın başarısına oranla artan ödenekler ve yeni vizyonlarla devam edileceğine" işaret eden Yılmaz, organize hayvan bölgeleri ile balıkçı barınaklarının altyapı eksikliklerini giderme yönünde de çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Dere ve göletlerin ıslahının yanı sıra modern sulama sistemlerinin kurulumu için destek sağlanacağını anlatan Cevdet Yılmaz, hibe programları ile çiftçilerin yatırım ihtiyaçlarının destekleneceğini, orta Mesarya ovası sulaması iletim hattı projesi, 207 kilometrelik depo bağlantı hattı projesine devam edileceğini aktardı.



