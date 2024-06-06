Okullarda karneler haftaya dağıtılıyor

Yaklaşık 56 bin öğrenci yaz tatiline girecek

İlk ve orta dereceli okullarda 2023-2024 Öğretim Yılı, gelecek hafta karnelerin verilmesiyle tamamlanıyor. Binlerce öğrenci ve öğretmen, yaz tatiline girmeye hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, orta dereceli okullarda 11 Haziran Salı günü; İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ise 14 Haziran Cuma günü karne ve tamamlama belgeleri dağıtılacak.

Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı 48 okulda öğrenim gören 25 bin 79 ortaokul ve lise öğrencisi, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören 3 bin 894 öğrenci, Çıraklık ve Yetişkin Eğitimi Merkezlerinde yaklaşık 400 öğrenci, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 125 okulda öğrenim gören 26 bin 577 öğrenci yaz tatiline girecek.

Bütünleme sınavları ise 12-21 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

-KGS 2 bu cumartesi

Kolejlere Giriş Sınavı ikinci basamak sınavı (KGS-2) bu cumartesi yapılıyor.

Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 22 Haziran Cumartesi günü, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Giriş Sınavı ise 20 – 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programlarına tercih başvurularının alınması ise 20 – 25 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve meslek liselerinin 9. sınıflarına yerleşenler 26 Haziran Cuma günü açıklanacak.

-Yeni ders yılı 16-17 Eylül'de başlayacak

2024-2025 Öğretim Yılı ise İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullar için 16 Eylül Pazartesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullar için ise 17 Eylül Salı günleri başlayacak.