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“Protokolün KKTC’nin kalkınmasıyla ilgisi yok"

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CTP lideri Erhürman, bütçeye katkı olarak gelen paranın AKSA’ya gittiğini, yine gelecek katkının büyük bölümünün Kıb-Tek borçlarına ödeneceğini söyleyerek, protokolün KKTC’nin kalkınmasıyla ilgisi kalmadığını belirtti

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“Protokolün KKTC’nin kalkınmasıyla ilgisi yok"
 
 
Meclis'te söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “son siyasi gelişmeler” başlığında konuşma yaptı.
Erhürman, kısa süre önce Türkiye ile ek protokol imzalanacağının gündeme geldiğini, Meclis'in ve ana muhalefetin konudan haberdar olmadığını söyleyerek, “Bu, kabul edilebilir bir şey değil” dedi.
Ek protokol rakamlarını değerlendiren Erhüman, bunun, elektrikle ilgili borçların ödenmesine yönelik olduğunu, ne taahhüt verildiğinin de bilinmediğini söyledi.
Bütçeye katkı olarak gelen paranın AKSA’ya gittiğini, yine gelecek katkının büyük bölümünün Kıb-Tek borçlarına ödeneceğini dile getiren Erhürman, kurumun, Sayıştay raporuna gerek kalmaksızın yapılan uygulamalarla zarara uğratıldığını belirtti.
Erhürman, yine seçimlerden önce "ek protokol ve para geldi, biz para kopardık deneceğini" savunarak, bu paranın bilerek zarara uğratılan kurumun borçlarını ödemek için geldiğini iddia etti.
Protokolün KKTC’nin kalkınmasıyla ilgisi kalmadığını savunan Erhürman, “Yarattığınız düzen balon gibi patladı” dedi.
“Bu memleket kendi ayakları üzerinde durabilir” diyen Erhürman, Türkiye’den gelen rakamların TL’nin yarattığı açığı kapayacak durumda olmadığını ileri sürdü.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın TPIC’in devlet kurumu olduğuna ilişkin belge bulunduğunu söylediğini kaydeden Erhürman, söz konusu belgede TPIC'in anonim şirket olduğunun yer aldığını, özel bir şirket olduğunu, devletin hissedar olmasının bir şey değiştirmediğini söyledi.
İhalesiz akaryakıt getirme konusundaki sıkıntının devam ettiğini dile getiren Erhürman, özel şirketle nasıl uluslararası anlaşma imzalandığını sordu.
Erhürman, ihalesiz akaryakıt için beş yıllık protokol imzalanmasını eleştirerek, CTP’nin hükümet döneminde yaptığı uygulamaların ihaleyle yapıldığını söyledi.
Kamuda örgütlü iki sendikanın karşı çıkmasına rağmen KHK’nın sınav tüzüğünde değişiklik yapmaya hazırlandığını söyleyen Erhürman, KHK’nın yapacağı sınavlarla ilgili tüzük değişikliklerin önem taşıdığını, ana muhalefet ve sendikalarla istişare edilmeden değişiklik yapılmaması gerektiğini belirtti.
 
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