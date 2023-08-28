"Türk tarafı, işgalin genişletilmesini istiyor"

Rum eski müzakereci Mavroyannis, Türk tarafının “işgalin genişletilmesini” istediğini ve ara bölgenin en azından “yarı yarıya” olduğunu düşündüğünü öne sürerek, Pile’deki olayların Maraş’ta yaşanacakların belirtisi olduğunu iddia etti

Güney Kıbrıs’ın eski Müzakerecisi Andreas Mavroyannis, Pile’nin Maraş için “mihenk taşı” olduğunu söyledi.

Güney'de yayımlanan Kathimerini gazetesine röportaj veren Mavroyannis, Pile’de meydana gelen olayları yorumlayarak, Türk tarafının bu yöntemle BM Güvenlik Konseyi’nin ara bölgenin genişletilmesini öngören 789 sayılı kararının hayata geçirilmesi perspektifini önlemeye çalıştığını iddia etti.

Habere göre, Mavroyannis, 789 sayılı kararın uygulanmasının, dönüş perspektifinin korunması için Rum Yönetimi’nin esas talep ettiği şeylerden biri olması gerektiğini söyledi.

Mavroyannis, Türk tarafının “işgalin genişletilmesini” istediğini ve ara bölgenin en azından “yarı yarıya” olduğunu düşündüğünü öne sürerek, Pile’deki olayların Maraş’ta yaşanacakların belirtisi olduğunu iddia etti.

Hem Müzakereci olduğu dönemde, hem de BM Daimi Temsilcisi sıfatıyla 789 sayılı kararın hayata geçirilmesini ısrarla gündeme getirdiğini ifade eden Mavroyannis, aldığı yanıtın ise, BM Güvenlik Konseyi tarafından bu konunun yeniden irdelenmesi gerektiği yönünde olduğunu kaydetti.

Mavroyannis, Kıbrıs sorununda olumlu şeyler olabileceğine inandığını ve Türkiye ile KKTC’deki milliyetçi kesimin de bunu hissettiğini; bu yüzden de bunu önlemek için uç davranışlar sergilediklerini iddia etti.

BM’nin, büyük güçlerin de desteğini alarak Kıbrıs sorunu sürecinde inisiyatif üstlenebileceğini kaydeden Mavroyannis, AB’nin aktif müdahale önerisinin de ciddi bir politika olmadığını ve esas anahtarın BM’de olduğunu söyledi.

