Rum basını, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Pile bölgesinde çıkardığı krizle” KKTC’nin egemenliğini genişletip, ayrılıkçı varlığın egemen rolünü yükseltmeyi ve KKTC sınırlarını ara bölgeye doğru genişletmeyi" amaçladığını iddia etti

Rum Yönetimi’nin, Pile-Yiğitler yolu inşası nedeniyle çıkan krize bulunacak çözümün, ara bölge sınırları ile BM’nin yetkileri dahilindeki görevlerini yerine getirebilmesini garanti altına almasını talep ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Krizin Ardında ‘KKTC’nin’ Güçlendirilmesi Var” başlıklı haberinde, Türkiye’nin Pile-Yiğitler yolu inşası çerçevesinde “toprak ele geçirmeyi” ve “egemenlik kurmayı” amaçladığını ve bölgede çıkan olayları da Türk askerinin planlayıp hayata geçirdiğini iddia etti.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Pile bölgesinde çıkardığı krizle” Rum Yönetimi’nin sabrını sınadığını ve KKTC’nin egemenliğini genişletip, ayrılıkçı varlığın egemen rolünü yükseltmeyi ve KKTC sınırlarını ara bölgeye doğru genişletmeyi" amaçladığını öne sürdü.

Tüm planlamaların ve alınan bütün kararların Türkiye’ye ait olduğunu iddia eden gazete, bu planların KKTC’deki idaresinin de Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından yapıldığını savundu.

Gazete, olayların Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından idare ediliyormuş gibi lanse edilmeye çalışıldığı ve Ertuğruloğlu’nun bakan olarak atanmasının tesadüf olmadığı ileri sürüldü.

Güney'de yayımlanan Simerini gazetesi, “İşte Pile Aracılığıyla Tehdit” başlığıyla aktardığı haberinde, Pile’ye KKTC üzerinden gelecek yeni bir yol ile Larnaka’dan KKTC’ye gelecek turist sayısının zirve yapacağını öne sürerken, Türklerin, “Kokkinohoria” köyünün (Kırmızıköyler) Larnaka ile olan bağlantısını kesip, kriz anlarında yeni oldu-bittiler yaratmayı amaçladığını iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin bununla da kalmayıp, Larnaka Havaalanı ile Larnaka Limanı gibi kavşak noktaları da ele geçirmeyi planladığını ve tüm bu veriler ışığında, Türk askerinin Pile’deki hedeflerini hayata geçirmesinin hayati önem taşıdığını ileri sürdü.

Kathimerini gazetesi de, Türk tarafının hem Rum Yönetimi’ne, hem de uluslararası topluma yönelik mesajlar verebilmek adına “güç gösterisi” yapmaya teşebbüs ettiğini iddia etti.

Gazete, Kıbrıs sorununda olası gelişmeler öncesinde çıkan bu “mini krizle”, Türkiye’nin müzakere masasındaki iki devletli çözüm tezini sağlamlaştırmayı amaçladığını savundu.

Rum Yönetimi'nin, BM Genel Kurulu öncesinde Kıbrıslı Türklere yönelik bir dizi “tek taraflı güven yaratıcı önlem” duyuracağı açıklamayı, Pile'deki gelişmelere bağlı olarak açıklayıp açıklamayacağı konuşuluyor.

Özellikle hükümet ortakları DİKO ve EDEK’in önlemlerin açıklanmasını nasıl karşılayacağından kaygı duyan Rum Başkanlık Sarayı’nın önlemleri açıklayıp açıklamama kararını, adaya dün akşam gelen Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile yapılacak temaslardan sonra vereceği bildirildi.

Güney'de yayımlanan Politis “Başkanlığın GYÖ Senaryoları” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Pile’de ara bölgede cereyan edenlerin, Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarını tehlikeye sokacak bir ortam yarattığı için Rum Başkanlık Sarayının başını ağrıttığını yazdı.

Rum Başkanlık Sarayı’nın, Pile’deki olayların arkasında Türkiye olduğu senaryosu hâkim olduğunu belirten gazete Saray’ın, Ankara’nın bu faaliyetlerle Kıbrıs sorununu Türk-Yunan ve Türkiye-AB ilişkileri denkleminden çıkararak, Kıbrıs sorunundaki yeni çabayı öldürmek istediğine inandığını ancak bugüne kadar herhangi bir kaynaktan Pile’de ara bölgede olay çıkarılması talimatını ispatlayamadığını vurguladı.

Gazete, Türkiye’nin olayların yaşandığı ilk gün (18 Ağustos) hiçbir açıklama yapmadığını, Türkiye’den ilk açıklamanın İngiltere, Fransa, ABD ve Çin gibi ülkelerin açıklamalarından sonra, 19 Ağustos’ta geldiğini hatırlattı. Gazete, “İlk başta Türk hükümetinde bir şaşkınlık olduğu iddia edilebilir” ifadesini kullandı.

Rum Yönetimi Başkanının, 20 Haziran 2023’te iktidardaki ilk yüz günü değerlendirirken, Eylül ayına kadar, Kıbrıslı Türklere yönelik bazı somut açıklamalar yapma ümidi dile getirdiğini hatırlatan gazete, 28 Temmuz’da Rum Başkanlık Sarayı’nda Kıbrıslı Türklere yönelik tek yanlı önlemlerin ele alındığı bir toplantı yapıldığını yazdı. Habere göre, Hristodulidis başkanlığındaki toplantıda, Pile’deki gelişme ve bu nedenle Rum iç cephesinde şekillenen ortamdan sonra, tek yanlı önlemlerin açıklanmasının özellikle Hristodulidis’in adaylığını destekleyen ve hükümetinde yer alan partiler tarafından nasıl karşılanacağı Hristodulidis’i ve bazı çalışma arkadaşlarını kaygılandırdı.

