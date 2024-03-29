banner913
banner932
Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) pazartesi açılıyor
Lefkoşa Sanat Merkezi (LESAM) pazartesi açılıyor
14 0
Lefke bölgesinde bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak
Lefke bölgesinde bugün ses ve data hizmetlerinde kesintiler olacak
24 0
 
"Şimdi eğitim kurumlarında kayıtlı olan herkes kaçak mı?"
15 0
Serdinç Maypa tutuklandı
Serdinç Maypa tutuklandı
27 0
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
Kartingciler sezonu Başbakanlık Bahar Kupası ile açıyor
16 0
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak
Mevsimlik 125 işçiden oluşacak "yangın hazır kuvvet ekibi" kuruluyor
19 0
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
Pazar günü saatler bir saat ileri alınacak
63 0
banner1012

TÜRK-SEN ile SEK yetkilileri görüştü

banner1020

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) ile Kıbrıs Rum İşçi Sendikaları Federasyonu (SEK) yöneticileri dün TÜRK-SEN Genel Merkezinde bir araya geldi.

banner974
TÜRK-SEN ile SEK yetkilileri görüştü
banner971

TÜRK-SEN’den verilen bilgiye göre, sendika temsilcileri, Güneyde  çalışan Türk İşçilerin sorunları, Güney  Sosyal Sigortalarından dulluk maaşı alması gereken ve alamayan vatandaşların sorunları, karma evlilikten dolayı doğum belgesi alan ve "Kıbrıs Cumhuriyeti" kimlik kartı alamayan gençlerin sorunları, sınır kapılarında geçişlerde yaşanan sorunlar ve iki federasyonun üyesi bulunduğu üst kuruluş olan Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) ile ortak ilişkiler konularında, görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede, belirlenen sıkıntıların aşılmasında birlikte mücadele verilmesine ve konuların yakından takibi için kısa bir süre sonra her iki Federasyon temsilcilerinin yeniden bir araya gelerek yeni bir toplantı yapmasına karar verildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.