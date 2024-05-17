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Türk savaş gemisi, hücum botu ve denizaltısı ziyarete açılacak

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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurları, Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyaret edilebilecek

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Türk savaş gemisi, hücum botu ve denizaltısı ziyarete açılacak
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Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem (P-334), TCG Doğan (P-340) ve TCG Doğanay (S-351), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında KKTC’de liman ziyareti yapacak.
Gemiler, bugün, cumartesi ve pazar günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyaret edilebilecek.
TCG Doğan (P-340) Hücumbotu ve TCG Doğanay (S-351) Denizaltısı Girne Turizm Limanı'nda, TCG Meltem (P-334) Hücumbotu ise Gazimağusa Limanı'nda olacak.
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