"Daima uyanık olun"

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Meclis Başkanı Zorlu Töre, gençlerin daima uyanık olması gerektiğini ve yabancı ideolojilere kurban gitmemesi gerektiğini vurguladı

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi ziyaret etti.

Töre konuşmasında, “Atatürk’ün gençliğine inanıyor ve güveniyoruz” ifadelerini kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmanın Türk gençlerinin birinci görevi olduğunu vurguladı.

Atatürk’ü iyi anlamak gerektiğine dikkat çeken Töre, “Bizler Türk Milletinin mensuplarıyız.” dedi.

Atatürk’ün hitabesinde Cumhuriyeti koruma kollama görevini gençlere verdiğini dile getiren Töre, gençlerin milli, manevi değerlere ve Cumhuriyete sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Gençlerin daima uyanık olması gerektiğini dile getiren Töre, gençlerin yabancı ideolojilere kurban gitmemesi gerektiğini kaydetti.

Atatürk’ün söylediklerinin dikkate alınması gerektiğini dile getiren Töre, Atatürk’ün gençliğe hitabesini okumak ve anlamak gerektiğini vurguladı.

Töre, kendisinin de öğrenci olduğu zamanlarda yaşadıkları zorlukları anlatarak, gençlere nesilden nesile aktarılan milli davaya ve KKTC ye daima sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu da konuşmasında, okulda gençleri Atatürk ilkelerine bağlı yetiştirdiklerini kaydetti.

“İş hayatına pırıl pırıl gençler yetiştiriyoruz” ifadelerini kullanan Arifoğlu, Töre’yi yarın Yusuf Kaptan Sahasında düzenlenecek olan Atatürk’ün Gençleri Yarışıyor yarışmasına davet etti.

