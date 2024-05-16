banner913
banner932
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
16 0
KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
KTBB Heyeti, OİCC 15. Genel Konferansı ve 33. Yönetim Kurulu toplantısına katıldı
15 0
 
En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
En çok yağış Balıkesir’de kaydedildi
22 0
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
Slovakya Başbakanına silahlı saldırı
23 0
Annesinin banka hesabını soydu
Annesinin banka hesabını soydu
87 0
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
21 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
14 0
banner1032

Türk savaş gemisi, hücum botu ve denizaltısı ziyarete açılacak

banner1020

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurları, Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyaret edilebilecek

banner974
Türk savaş gemisi, hücum botu ve denizaltısı ziyarete açılacak
banner971
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem (P-334), TCG Doğan (P-340) ve TCG Doğanay (S-351), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Gemiler, yarın, cumartesi ve pazar günü 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri Girne ve Gazimağusa limanlarında ziyaret edilebilecek.

TCG Doğan (P-340) Hücumbotu ve TCG Doğanay (S-351) Denizaltısı Girne Turizm Limanı'nda, TCG Meltem (P-334) Hücumbotu ise Gazimağusa Limanı'nda olacak.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.