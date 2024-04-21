Türk savaş gemileri, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Girne ve Mağusa Limanlarında halkın ziyaretine açılacak



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Bozcaada (F-500) KKTC’de liman ziyareti yapacaklar. 23 Nisan 2024 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Girne Turizm Limanında, TCG Bozcaada (F-500) Korveti ise Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açılacak.