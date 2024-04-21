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Türk savaş gemileri, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Girne ve Mağusa Limanlarında halkın ziyaretine açılacak

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Türk savaş gemileri, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Girne ve Mağusa Limanlarında halkın ziyaretine açılacak
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG İmbat (P-335) ve TCG Bozcaada (F-500) KKTC’de liman ziyareti yapacaklar. 23 Nisan 2024 tarihinde 10.00-17.00 saatleri arasında TCG İmbat (P-335) Hücumbotu Girne Turizm Limanında, TCG Bozcaada (F-500) Korveti ise Gazimağusa Limanında halkın ziyaretine açılacak.
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