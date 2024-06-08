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“Türk ordusu sayesinde kılımıza bile zarar veremiyorlar"

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Meclis Başkanı Töre "Bizi sadece Türkiye tanıyor ama Türk ordusunun gücü sayesinde kılımıza bile zarar veremiyorlar." diye konuştu

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“Türk ordusu sayesinde kılımıza bile zarar veremiyorlar"
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:
"Gözlemci üye sıfatıyla Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na katılan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Bakü’de bir araya geldik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası platformlardaki varlığını son derece önemli buluyoruz. Kıbrıs Türk halkının hukukunun korunması, refahı ve huzuru için Türkiye olarak her platformda çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürmeye devam edeceğiz.
Öte yandan Bakü'de Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Gafarova'nın ev sahipliğinde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kazakistan Meclisi Başkanı YerlanKoşanov, Özbekistan Ali Meclisi Senato Başkanı TanzilaNarbayeva, Kırgızistan Meclis Başkanı NurlanbekŞakiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Marta Matrai'nin katılımıyla düzenlenen TÜRKPA 13. Genel Kurulu Toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrasında basın açıklamasında bulunan Gafarova, toplantının başarıyla sonuçlandığını belirtti.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre de Türk dünyasında birlik sağlanmasının şart olduğunu söyledi.
Dünyanın adaletsiz olduğunu belirten Töre, adaletsizliklerin baş sorumlusunun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 üyesi olduğunu kaydetti.
Töre, "Türk birliği dünyaya ışık tutmalıdır. Bütün Türkler gönülde, fikirde, işte, düşüncede, harekette ve kültürde bir olmalıdır ki daha güçlü ve caydırıcı olalım. Dünya bizi yönlendirmesin, biz dünyaya şekil verelim. Bunu yapabileceğimiz inancındayım." dedi
Gazze'de katliam yaşandığını ifade eden Töre, "Bizim nüfusumuz az ama güvendiğimiz ana vatan Türkiye var. Bugün 146 ülke Filistin'i tanıyor ama Filistin'de katliamlar devam ediyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor ama Türk ordusunun gücü sayesinde kılımıza bile zarar veremiyorlar." diye konuştu.
 
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