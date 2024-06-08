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Karadağ Cumhurbaşkanı, AB için destek istedi

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Güney'i ziyaret eden Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic, Rum lider Hristodulidis'ten AB dönem başkanlığı yapacağı süreçte ülkesinin AB üyelik çabalarına destek istedi

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Karadağ Cumhurbaşkanı, AB için destek istedi
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Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Güney Kıbrıs’a geldi ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le önceki gün görüşme yaptı.
Milatovic, Güney Kıbrıs’tan AB dönem başkanlığı yapacağı süreçte ülkesinin AB üyelik çabalarına destek istedi.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre, Milatovic, Rum Başkanlık Sarayı’ndaki görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, AB adayı Karadağ’ın, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı yapacağı 2026’da daha çok üyelik başlığını tamamlamayı başarmayı umduğunu söyledi.
Hristodulidis ise 2028’e kadar AB’ye üyelik hedefleyen Karadağ’ın, Avrupa müktesebatına daha çok uyum sağlama çabasına destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Güney Kıbrıs'ın AB dönem başkanlığı yapacağı 2026’da Karadağ’a etkin katkıda bulunabilme umudunu dile getiren Hristodulidis, Karadağ’ın Kıbrıs sorununda ilkelere dayalı tavrına da teşekkür etti.
 
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