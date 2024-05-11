Hedef, Türkiye ile 5 Milyar dolarlık ticaret

TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, KKTC ile 2 Milyar 236 Milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmini, 5 Milyar dolara çıkarma hedefleri olduğunu açıkladı

Bakanlıklarda görüşmeler gerçekleştiren, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Ankara temaslarını tamamladı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İlhan Hatipoğlu’nu ziyaret etti.

Kabulde konuşan Hatipoğlu, KKTC’yi daha da ileri götürmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek amacıyla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile koordineli bir şekilde KKTC'ye katkılarının devam ettiğini belirten Hatipoğlu, yeni döneme ilişkin yapılacak çalışmaların da planlamasının sürdüğünü ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, Şans Oyunları Yasası’nı Meclis’ten geçirdiklerini, bu vesileyle Maliye’nin gelirlerinin artacağını kaydetti.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay ve beraberindeki heyet daha sonra TC Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil’i ziyaret etti.

Kabulde konuşan Yozgatlıgil, iki devletli çözümü savunmaya ve Kıbrıs Türk halkının refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yozgatlıgil, bölgesinde güç ve dünyada söz sahibi olan Türkiye’nin, KKTC’nin kalkınması için her türlü plan ve projeye destek vereceğini kaydetti.

Ahmet Yozgatlıgil, KKTC ile 2 Milyar 236 Milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmini ise 5 Milyar dolara çıkarma hedefleri olduğunu ifade etti.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Canaltay da, Güvercinlik bölgesini kapsayan ihalenin bir an önce tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

