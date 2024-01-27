Türk Maarif Koleji'nin 60. yılı

Türk Maarif Koleji'nin (TMK), kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümü kutlandı.TMK’nın Rauf Raif Denktaş Kültür Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, okulun eski öğrencilerinden olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yanı sıra, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar, milletvekilleri, eski müdür ve öğretmenler buluştu.Gecede lise, ortaokul ve mezunlar korosu şarkılar ve marşlar seslendirdi. Dans gösterisi yapıldı.TMK’nın 60 yılını özetleyen, özellikle de kuruluş günlerini anlatan belgesel ise salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, 21 Aralık 1963 olayları nedeniyle, Rum Kesiminde kalan İngiliz Okulu’nda okuyan Türk öğrencilerin eğitimlerinin devam edebilmesi için, İngiliz Okulu’nda öğretmenlik yapan Hasan Nevzat, Behzat Gürsel ve Mahmut İslamoğlu’nun, gönüllü velilerle birlikte 27 Ocak 1964’te Köşklüçiftlik’te bir ev kiralayarak kurulmasına öncülük ettiği TMK’nın 60’ncı yılı nedeniyle hazırlanan aynı zamanda Kıbrıs Türkü’nün verdiği milli mücadeleyi de anlatan belgesel filmi, duygulanarak izlediğini belirtti.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün sahip olduğu devletin temellerinin 60 yıl önce atıldığını ve aşama aşama oluşturulan yönetimlerin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğunu ifade etti.TMK’da değerli öğrenci ve öğretmenlerin yetiştiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezun olan öğrencilerin yurt dışında başarılara imza attığına, izolasyonlara rağmen ülkenin gelişimine ve kalkınmasına katkı yaptığına dikkat çekti.Ülkenin hak ettiği yere gelmesi, uluslararası eşitlik ve tanımışlığın sağlanması amacıyla çağa uygun olarak gençlere verilecek eğitimde yapay zeka ve kişisel gelişimin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, başarıların gelmesi için TMK’nın mücadeleci ruhunun devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.Cumhurbaşkanı Tatar, okul tarihinde emeği geçen öğretmenleri, çalışanları ve TMK’de okuyan öğrencileri saygıyla andı, TMK mezunu merhum dağcı Birkan Uzun ve Türkiye’deki depremde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklere rahmet diledi.Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da belgeselde eski müdürlerden Erdoğan Şensoy’un söylediği “zor günlerdi ama gururluyduk” sözlerinin kendisini çok etkilediğini vurgulayarak konuşmasına başladı.TMK’nın sadece Kıbrıs Türk halkının değil, tüm Türk milletinin bugününde ve geleceğinde imzası olan, olacak bir camianın adı olduğunu kaydetti.Feyzioğlu, Şampiyon Melekleri de rahmetle anarak, bunun camianın büyük bir kaybı olduğunu belirtti.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da TMK’yı kuranların ve emek verenlerin efsane başarılara imza attığını söyledi.“Bir öğretmen olarak belgeseli izlediğimde öğretmenliğin ne olduğunu ve hiçbir ortamda inançlarımızdan, mücadelemizden vazgeçmemiz gerektiğini, hocalarımızın yolundan gitmemiz gerektiğini bir kez daha gördüm” diyen Çavuşoğlu, 1964’ün ilk günlerinde yaşanan o zor dönemde insanların bir yandan hayat mücadelesi verirken, bir yandan da çocuklarının eğitimi için verdiği mücadelenin ve TMK’nın kurulmasının, Kıbrıs Türkü’nün ruhunu gösterdiğini ifade etti.Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türkü bugün de çocuklarının eğitimini çok önemsiyor, varını yoğunu eğitime harcıyor. Çünkü dünyayla buluşabilmenin yegane yolu bizler için hep eğitim olmuştur” şeklinde konuştu.Çavuşoğlu, TMK’nın Kıbrıs Türkü’nün eğitimdeki tacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, bugün her ilçede bir TMK açıldığını ve eğitimin çıtasını TMK’nın belirlediğini kaydetti.TMK Müdürü Candan Kortay, geçmişten bugüne emek veren herkese teşekkür ederek konuşmasına başladı.“TMK bir ekoldür, TMK KKTC’nin dünyaya açılan kapısıdır” diyen Candan Kortay okulun öğretmen ve öğrencilerinin, TMK misyonu doğrultusunda her zaman gelecekle ilgili büyük hedeflere koştuğunu ve gerek ulusal gerek uluslararası alanda büyük başarılar elde ettiğini vurguladı.Kortay, özveriyle, dayanışmayla ve sevgiyle yürütülen faaliyetler nedeniyle öğrencilerin sadece ders değil, sosyal kültürel ve sportif alanda da önemli başarılara imza attığını ifade etti.Candan Kortay, 1964’te TMK’nın kuruluşunda verilen mücadelenin genç nesillere ilham olmasını da temenni etti.Gecede, TMK’nın kuruluşunda yer alan Mahmut İslamoğlu ile merhum Hasan Nevzat ve Behzat Gürsel’in yakınlarına da plaket verildi.Plaketi eski öğrencilerinden olan Cumhurbaşkanı Tatar’ın elinden alan Mahmut İslamoğlu, “bugün gelinen nokta fevkalade güzeldir, hepinizi kutlarım” dedi.“Aranızda olmaktan son derece mutluyum” diyen Mahmut İslamoğlu, hazırlanan belgeselin gelecek nesillere de yol gösterecek bir çalışma olduğunu kaydetti.Hazan Nevzat ile Behzat Gürsel’i rahmetle anan Mahmut İslamoğlu, TMK öğrencilerine de başarılar diledi.Mahmut İslamoğlu, salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.Etkinlikte, eski müdürlere, TMK Eğitim Bilim ve Kültür Vakfı’na katkıda bulunanlara ve TMK marşlarını yazan ve besteleyenlere de plaketler verildi.TMK 60’ıncı gurur gecesi, verilen resepsiyonla son buldu.TMK'nın 60'ıncı yıl kutlamaları çerçevesinde mezunlar buluşmasının ise Haziran ayında yapılması planlanıyor.