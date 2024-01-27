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Erdinç, Bursa’da kürsüde

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Erdinç, Bursa’da kürsüde
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KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat edin atletlerinden Erdinç İnçay, Bursa’da Türkiye üçüncüsü oldu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Turkcell  Türkiye U14 Salon Atletizm Şampiyonası’na katılan İnçay, yüksek atlama branşında elde ettiği 1.50’lik derece ile yarışmayı üçüncü tamamladı ve bronz madalya kazandı.
Atletizm Federasyonu yaptığı açıklama ile İnçay ve antrenörü Mehmet Baykent’i elde ettikleri başarıdan dolayı kutladı.
Erdinç İnçay, 2022 Türkiye İlkokullar Atletizm Şampiyonası’nda elde ettiği 1.53’lük derecesi ile hem Türkiye şampiyonu olmuş, hem de daha önce 1.50 olan Yüksek Atlama KKTC İlkokul rekorunu kırmıştı.
 
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