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"Türk dünyası bir araya gelirse çözülmesi mümkün olmayan problem yok"

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"Türk dünyası bir araya gelirse çözülmesi mümkün olmayan problem yok"
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Önemli temaslar ve toplantılar gerçekleştirdiklerini kaydeden Azerbaycan – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov, Azerbaycan’ın geçirdiği süreçlere değindi.
Türk dünyasının bir araya gelmesi fikrinin Haydar Aliyev’in en önemli arzusu olduğunu dile getiren Emiraslanov onun bu siyasetinin devam ettiğini anlattı.
“Türk dünyası bir araya gelirse çözülmesi mümkün olmayan problem yok” dile getiren Emiraslanov dostluk gruplarının yaptığı çalışmalara işaret etti.,
 
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