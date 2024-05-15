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"Bu coğrafyanın morale ihtiyacı var"

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"Bu coğrafyanın morale ihtiyacı var"
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“Çok acılar çeken bu coğrafyanın morale ihtiyacı var” diyen Türkiye – Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, “Azerbacanlı dostlarımız bu morali sağladılar” diyerek devam etti.
Azerbaycan Türkiye ilişkilerinin her alanda en üst seviyede olduğunu, iki ülke cumhurbaşkanının birbirine "kardeşim" diye hitap ettiğini anlatan Erdem, dostluk gruplarıyla birlikte, KKTC- Azerbaycan ilişkilerinin diplomatik, siyasi, ticari, eğitim ve turizm alanlarında daha da gelişeceğini belirtti.
“Bizim birbirimizden başka dostumuz yok” diyen Erdem dünyada insan haklarının sözde savunucusu ülkelerin kurdukları teşkilatların iflas etmiş durumda olduğunu ifade etti.
 
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