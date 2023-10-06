Türk Devletler Teşkilatı 1.Diaspora Gençlik Forumu Bakü’de yapıldı

26-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen forum, Türk Devletler Teşkilatı üyeleri ile gözlemci ülkelerin diasporadaki gençlerini bir araya getirdi. Nafiya Horozoğlu, Yağmur Ergör ve Ahmet Başman da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil etmek için etkinliğe katıldı

Yapılan açıklamaya göre, 26-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen forum, Türk Devletler Teşkilatı üyeleri ile gözlemci ülkelerin diasporadaki gençlerini bir araya getirdi.

Nafiya Horozoğlu, Yağmur Ergör ve Ahmet Başma n da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil etmek için etkinliğe katıldı. Forum çerçevesinde gençler arasındaki dayanışmayı artırmak ve Türk milletlerinin diasporadaki potansiyel gücünü vurgulamak amacıyla kaynaşma etkinlikleri ve paneller yapıldı.

Açılış gününde “Heydar Aliyev ve Türk Dünyası” konulu panel düzenlenirken, ikinci gün ise iş birliği konularına odaklanan bir çalıştay gerçekleştirildi.



Horozoğlu Horozoğlu

Nafiya Horozoğlu konuşmasına, KKTC’yi temsil etmekten duyduğu büyük onuru vurgulayarak, başladı. Horozoğlu, Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere Başkanı olarak diasporada asimilasyonu önlemeye yönelik çabalarının ve Türk milletlerinin diasporadaki potansiyel gücünün altını çizdi.

Horozoğlu, uzun yıllardır süren ambargolar ve izolasyonla mücadele eden KKTC'nin, Türk Devlet Teşkilatı'nın desteğiyle bu zorlukları aşabileceğine inandığını dile getirdi.

Gençlerin Türk Devlet Teşkilatı’nın çalışmalarına aktif olarak katkıda bulunmaları gerektiğini belirten Horozoğlu, “1 millet 7 devlet” misyonuyla dünyada güçlerini bir araya getirme vaktinin geldiğini kaydetti.

-Ergör

Yağmur Ergör ise konuşmasında, Türkiye’deki Kıbrıslı Türk öğrencilere destek ve dayanışma hedefini vurguladı.

Kıbrıs Türk Öğrenciler Birliği-Türkiye’nin (KTÖB-TR) Anadolu Bölge Sekreteri olarak görev yapan Ergör, bu platformda, Kıbrıs Türk öğrencilerinin birliği olarak Türkiye’deki Kıbrıslı Türk öğrencilere nasıl destek olduklarını ve dayanışmayı artırmayı hedeflediklerini anlattı.

Ergör, Türkiye’de eğitim gören Kıbrıslı Türk öğrencilere rehberlik etmenin, KTÖB-TR’nin öncelikli amaçlarından biri olduğunu belirtti.

-Başman

Ahmet Başman ise, Türk mitolojisinin gençler ve gelecek nesiller için taşıdığı değeri vurgulayan bir konuşma yaptı. Türk mitolojisinin, Türk milletinin köklerini ve tarihini yansıttığını belirten Başman, gençlerin bu mirası anlamalarının ve kültürel mirasa sahip çıkmalarının önemini kaydetti.

Başman, bu önemli mesajın gençlere daha iyi ulaşabilmesi için eğitim materyalleri, kitaplar ve çizgi filmler gibi araçların kullanılması gerektiğine dikkat çekti.