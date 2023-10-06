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Güney Kıbrıs'ın 2024 bütçesi 13 miyar Euro

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Güney Kıbrıs'ın 2024 bütçesi 13 miyar Euro
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Güney Kıbrıs’taki 2024 yılı devlet bütçesi kapsamında devletin 13.04 milyar Euro harcayacağı ifade edildi.
Alithia gazetesi 2024 devlet bütçesinde harcanacak 13 milyar Euro’yu aşan paranın dörtte birinin emekliler de dahil olmak üzere maaşlara gideceğini yazdı.
Gazete 2024 yılındaki maaş ödemelerinin, 2023 bütçesine oranla yüzde 14 artışla, 3 milyar 232 milyon Euro’dan 3 milyar 688 milyon Euro’ya yükseldiğini belirtti.
Habere göre 2023 bütçesindeki harcamalar 10 milyar 516 milyon Euro iken 2024’te bu rakam 13 milyar 40 milyona yükseldi.
 
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