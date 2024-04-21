Türk-Bir’den anlamlı bağış

Türk Birliği Dayanışma Derneği Kurucu Üyeleri Doç.Dr. Melahat Arıklı, Olcay Kara Erdenay ve Mürüde Genç Kara, Lefkoşa’da 35 çocuğa ayakkabı yardımı yaparak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çocukları sevindirdi.

Dernek, aynı zamanda Özgürlük İlkokulu’na da maddi bağış yaparak çocukların kıyafet ihtiyaçlarının karşılanması için katkıda bulunuldu.

Okul Müdürü Berna B. Cellatoğlu’na ziyaret gerçekleştiren dernek üyeleri toplumsal seferberlik adına karşılıklı destek olunması gerektiğini vurguladı.