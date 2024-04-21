GG güle oynaya yarı finalde

Puma Kadınlar Ligi Çeyrek Final maçında China Bazaar Gençlik Gücü konuk ettiği Tremeşeli Holding Dumlupınar net bir skorl mağlup etmeyi başardı.
Maçı 4-0 kazanan China Bazaar Gençlik Gücü yarı finale yükseldi.
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