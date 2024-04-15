Türk- Bir, Belçika’da KKTC’yi anlattı

Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir) Başkanı Güven Arıklı, Belçika temasları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Arıklı temasları kapsamında Belçika'da Türkçe, Fransızca ve Flamanca yayın yapan Sky Live Medya Gurubu’na değerlendirmede bulundu.

Aktif TV canlı yayınına da katılan Arıklı, Belçika Haber Aydın Dergisi’ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hakkında mülakat verdi.

Temasları kapsamında Türk Dernekler Birliği’nde 4 Sivil Toplum Örgütü’nün temsilcileri ile bir araya gelen Prof. Dr. Arıklı, Belçika Çevre Eski Bakanı, Schaerbeek Belediye Başkanı ve aynı Parlamento Milletvekili Emir Kır ile de görüştü.

Enderun Derneği’nin Gent’te düzenlediği panele katılan Türk-Bir Başkanı Güven Arıklı, Yeniden doğuşumuzun 50. yıl dönümü isimli bir konuşma yaptı.

Arıklı, “Mutlu Barış Harekâtının 50. Yıl dönümünü egemen bir halk olarak, kendi bağımsız devletimizin çatısı altında, kendi bayrağımızın gölgesinde, Anavatanımızın ve kahraman ordumuzun güvencesinde kutlamanın huzur ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Halkının 15 Kasım 1983’de kendi bağımsız-egemen devletimizi kurduğunu belirten Arıklı, “3.5 ay sonra yeniden doğuşumuzun, kurtuluşumuzun, özgürlüğümüzün 50. yıl dönümünü Anavatanımızla birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı.

Türk-Bir Başkanı Güven Arıklı konuşmasına şu şekilde devam etti;

"15 Temmuz 1974’de gerçekleşen ENOSİS amaçlı faşist Yunan darbesinin ardından, adanın Yunanistan’a ilhakını önlemek ve Türk halkını mutlak bir soykırımdan kurtarmak için, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz’da başlattığı Barış Harekatı ile Adaya barış ve huzur geldi. Bu en büyük bayramı, nereden nereye geldiğimizi, çekilen acıları, verilen büyük mücadeleleri anımsamak ve tarihten ders almak için değerlendirmek gerekmektedir.

Bir asırlık hasretimiz bitti, ulusumuzla, ordumuzla bütünleştik, 11 yıl boyunca yaşadığımız insanlık dışı kuşatmayı parçaladık, kendi geleceğimizi özgürce belirleyeceğimiz koşulları ve ekonomik gelişmemizi sağlayacak ortamı oluşturduk.

Büyük Türk ulusu dışında hiçbir ulus ve Atatürk’ün ordusu dışında hiçbir ordu, o günlerin imkansızlıkları içinde böylesine büyük bir zaferi, hem de sınırları dışındaki dört yanı denizlerle kaplı bir toprak parçasında, 3 gün içinde kazanmamıştır.

Türk Ulusuna, halkımıza ve ordumuza, bu savaş gücünü veren ve bu denli güçlü kılan, bağımsızlık ve egemenliğine olan düşkünlüğü ile hür ve bağımsız yaşama azmidir.

Tarihinin hiçbir döneminde Türk ulusu köle olarak, başka milletlerin boyunduruğu ve egemenliği altında yaşamayı kabul etmemiştir.

Türk ulusunun kopmaz bir parçası olan egemen Kıbrıs Türk halkı da aynı özelliklere sahiptir."



