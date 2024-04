Evkaf'ın 68'inci gurur yılı

Vakıfların kuruluşunun 453’üncü ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün eşsiz mücadeleleri sonucu İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 68’inci yıl dönümü bugün tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Dünyanın en eski ve köklü kurumlarından biri olarak toplumda var olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin (Evkaf), 1571'de kuruluşunun 453’üncü ve Liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ün eşsiz mücadeleleri sonucu 15 Nisan 1956 tarihinde İngilizlerden Kıbrıs Türk halkına devrinin 68’inci yıl dönümünü bugün tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Vakıflardan yapılan yazılı açıklamada Evkaf’ın yürüttüğü kapsamlı çalışmalar ile başta eğitim, sağlık, gıda ve barınma olmak üzere her alanda vatandaşlara destek olunarak toplumsal birlikteliği artırmaya gayret gösterildiği ifade edildi. Açıklamada, Evkaf’ın ayrıca İyilik Gönüllüleri aracılığıyla da geniş kitlelere ulaştığı belirtildi.

Yüzlerce gençten oluşan İyilik Gönüllülerinin yaşlıları ziyaret, sokak hayvanlarına gıda yardımı, çevre bilincini arttırma, muhtaç kişilere yardım gibi birçok alanda her gün hizmet gösterdiği kaydedilen açıklamada, Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa ve İskele bölgelerinde lider olarak yer alan koordinatörlerin, genç nesillere iyilik yapmanın önemini aşıladığı ifade edildi.

TÖREN VE ETKİNLİK PROGRAMI

Açıklamada, Vakıfların İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 68’inci yılı anısına düzenlenecek törenin, bugün saat 09.00 Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez Binasında yapılacağı bildirildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, Tangül Ünal Çağıner Vakfı ana sponsorluğundaki “Vakıf ve Yardımlaşma” konulu 1. Ortaokullar Arası Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni’nin de aynı gün 09.30-10.30 saatleri arasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Merkez Binasında yer alacağı kaydedilen açıklamada, saat 11.00’de ise Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine Kıbrıs Vakıflar İdaresi adına çelenk konulacağı belirtildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

1923 yılı itibariyle bir İngiliz sömürgesi haline getirilen Kıbrıs adasında, Türkler ve Rumlar olmak üzere iki ana toplumsal unsur mevcuttu.

İngiliz Hükümeti bir tehdit unsuru olarak gördüğü Kıbrıs Türklerini sindirmek için bir takım uygulamalarda bulunmuştu.

Bu bağlamda Kıbrıs Türklerinin en önemli dini kurumu olan Müftülük Kurumu 1929 yılında kaldırılmış ve Kıbrıs Türkleri dini bir liderden yoksun bırakılmıştı. 1878 yılında Türk vakıflarına müdahalede bulunan İngiliz idaresi, 1928 yılından itibaren de vakıfların idaresini tamamen ele geçirmişti.

Eğitimde tam merkeziyetçi bir yapıya ulaşmak isteyen İngiliz Hükümeti, çıkardığı Maarif Kanunlarıyla, hem Rumların hem de Türklerin eğitim üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmıştı.

Bu doğrultuda okul müfredatlarının belirlenmesi, okutulacak olan kitaplar, öğretmenlerin ataması gibi her türlü eğitim-öğretim işlemi doğrudan İngiliz yönetimi tarafından yapılmaya başlanmıştı.

Kıbrıs Türklerinin diğer önemli bir sorunu da Şeri hukuka dayalı Şeriye Mahkemeleri’nin, çağın gerisinde kalmış olması ve İngiliz idaresinin Türk Medeni Kanunu’nun uygulanmasına müsaade etmemesiydi.

İşte o dönemde Liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve çalışma arkadaşlarının yoğun çabaları neticesinde 1951 yılında uzun yıllardır boş kalan müftülük makamı tekrar doldurulmuş, vakıfların yönetimi Kıbrıs Türk toplumuna verilmiş, orta dereceli okullara Türkiye’den müdür ve öğretmenlerin getirilmesi ve yeni okulların açılması sağlanmıştı.

Ayrıca Şeriye Mahkemeleri de kaldırılarak, Türkiye’de uygulanan “Türk Medeni Kanunu” uygulanmaya başlanmış ve yeni bir Aile Kanunu çıkarılarak Aile Mahkemeleri kurulmuştu.