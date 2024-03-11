"Türk askerinin varlığı kırmızı çizgimizdir"

Malya Şehitleri törenle anıldı. Cumhurbaşkanı Tatar vurguladı: "Anavatanın garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı, bizlerin kırmızı çizgisidir”

Malya Şehitleri Aydınköy’deki Malya Şehitler Anıtı Önü’nde düzenlenen törenle anıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşma Aydınköy İlkokulu Öğretmeni Ahmet Baydar tarafından yapıldı.

Baydar, 60 yıl önce Malya halkının Rum saldırılarına karşı mücadele edip şehitler verdiğini anımsatarak, üzerinden uzun yıllar geçse de şehitlerin verdiği kahramanca mücadelenin yeni nesillere örnek olduğunu ifade etti.

Baydar, Malya Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde Malya şehitlerinin türbelerini yenileme çalışmaları başladığını açıklayarak, bu konuda katkı koyan tüm yetkililere teşekkür etti.Tören şiirler okunmasıyla devam etti.

Törende son olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şehitlere Allahtan rahmet dileyerek, şehitlerin asla unutulmayacağını ve unutturulmayacağını vurguladı.

Tatar, Kıbrıs’ta mücadelenin hala daha devam ettiğine dikkati çekerek, Kıbrıs’ta bir anlaşma için Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs Cumhuriyetine yama edecek, KKTC’yi ortadan kaldıracak ve Anavatan Türkiye ile bağları koparıp eski acılı günlere döndürecek bir zihniyete evet demenin mümkün olmadığını belirtti.

Şehitlere karşı büyük bir sorumluluk olduğunu ve şehitlerin, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşayabilmesi, çocukların geleceğe emin adımlarla ilerleyebilmesi için canlarını feda ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının çok acılar çektiğini ve verdiği soylu mücadeleyle anavatan Türkiye’nin de desteğiyle bugün Doğu Akdeniz’de bağımsız bir Türk devletinin sahibi olduğuna işaret etti.

“Davamız birdir tek yürektir, o da Kıbrıs Türkü’nün bağımsız özgür yaşayabilmesini sürdürebilmektir, bunun devamı için de anavatanın garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı da bizler için hayati önem taşımaktadır, bizlerin kırmızı çizgisidir” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, bugün görüşeceği BM Kişisel temsilcisine de bu konuda gerekli mesajları ileteceğini ve görevini en iyi şekilde yerine getireceğini ifade etti.

