"Sana özlemimiz bitmez"

Eski başbakan, bakan ve UBP genel başkanlarından İrsen Küçük, ölümünün 5’inci yıl dönümünde anıldı. Küçük’ün eniştesi, eski bakanlardan Feridun Adahan, "Sevgili İrsen, her geçen gün seni unutmuyor, seni hatırlıyoruz. Sana özlemimiz bitmemiştir, bitmeyecektir" ifadelerini kullandı

KKTC Kurucu Meclis üyesi, eski başbakan, bakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkanlarından İrsen Küçük ölümünün 5’inci yıl dönümünde Lefkoşa Devlet Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.Saygı duruşu ile başlayan törende, İrsen Küçük Ortaokulu öğrencisi tarafından İrsen Küçük adına yazılmış bir şiir seslendirildi. Ardından sırasıyla İrsen Küçük’ün eniştesi, eski bakanlardan Feridun Adahan, Başbakan Üstel, Meclis Başkanı Töre ve Cumhurbaşkanı Tatar birer konuşma yaptı.Anma töreni, dua okunması ve kabre çiçek konulmasıyla tamamlandı.Törende ilk konuşmayı yapan Feridun Adahan, aile adına yaptığı konuşmasında, aralarından ayrılışının 5’inci yılında Küçük’e olan sevgi ve özlemlerinin her geçen gün arttığını, bu özlemi ifade edebilecek kelimeleri bulmanın zor olduğunu kaydederek, İrsen Küçük’ün yaptıklarıyla Kıbrıs Türk tarihine iz bırakan bir kişi olduğunu vurguladı.Adahan, Küçük’ün en önemli özelliklerinin birinin “milliyetçilik” olduğunu hatırlatarak, vatanı kurtarmak ve Kıbrıs Türkü’nün bu adada ilelebet kalması adına gözünü kırpmadan Erenköy’e gidip mücadele ettiğini ve ardından Erenköy Mücahitler Cemiyetinin kurulmasına öncülük ettiğini belirtti.İrsen Küçük’ün ikinci önemli özelliğinin ise “ülkesine duyduğu sevgi” olduğunu ve bu uğurda siyaset arenasına atıldığını söyleyen Adahan, milletvekili, UBP Genel Sekreteri, Tarım Bakanı ve Başbakan olarak yaptığı çalışmalara ve verdiği mücadeleye işaret etti.Küçük’ün yaptıklarıyla Kıbrıs Türkü’nün adada kökleşmesi için öncü adımlar attığına dikkat çeken Adahan, özellikle 14 yıl boyunca Tarım Bakanı olarak başarılarına vurgu yaptı.Adahan, İrsen Küçük’ün en büyük özelliğinin ise “hoşgörüsü, saygısı ve bağışlama yeteneği” olduğunu anımsatarak, en sıkışık anlarda bile affetme özelliğini kaybetmediğini ve bunun herkes tarafından takdir gördüğünü ifade etti.Adahan, “Sevgili İrsen, her geçen gün seni unutmuyor, seni hatırlıyoruz. Sana özlemimiz bitmemiştir, bitmeyecektir. Tek tesellimiz, bu yaptıklarını, arkadaşlarının, yoldaşlarının rehber edinerek ileriye götürmesidir.” dedi.