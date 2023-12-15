Tüpgaza zam, akaryakıta indirim

375 TL’den satılan ev tipi tüp gazın fiyatı 15 TL'lik zam ile 390 TL’ye yükseldi

Ev tipi tüp gaz fiyatlarına 15 TL zam geldi. Bu kapsamda 375 TL’den satılan ev tipi tüp gaz fiyatları 15 TL'lik zam ile 390 TL’ye yükseldi.Söz konusu zam kararı dün itibariyle yürürlüğe girdi.Tüp gaza daha önce bu yıl 25 Ocak'ta 15 TL, 13 Mart'ta 30 TL, 18 Temmuz'da 40 TL, 22 Ağustos'ta 20 TL, 16 Eylül'de 20 TL ve 23 Ekim'de 20 TL27 Nisan'da 35 TL ve 15 Haziran'da 5 TLyapılmıştı.Akaryakıt fiyatlarında indirime gidildi. Benzin ile gazyağı fiyatları 1 TL, eurodiesel fiyatı ise 2 TL düştüAkaryakıt fiyat ayarlaması için haftalık toplanan kurul, 12 hafta sonra değişikliğe gitti ve akaryakıt ürünlerine indirim yaptı.Dünden itibaren geçerli olan yeni fiyatlara göre 95 ve 98 oktan benzin ile gazyağı fiyatları 1 TL, eurodiesel fiyatı ise 2 TL düştü.Yeni fiyatlara göre 95 oktan benzin 32.21 TL’den, 31.21 TL’ye, 98 oktan benzin 32.77 TL’den 31.77 TL’ye düştü. Euro Diesel 31.65 TL’den 30.65 TL’ye gazyağı ise 31.65 TL’den 30.65 TL’ye geriledi.