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“Karayolları Dairesi öksüz bir çocuk gibi bırakıldı”

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Ulaştırma Bakanı Arıklı, bakanlığın birçok eksikliği olduğunu bu bütçeyle beklentileri karşılamanın çok mümkün olmadığını söyledi; Karayolları Dairesi'nin de öksüz bir çocuk gibi bırakıldığını, oraya ne teçhizat ne teknik eleman alındığını belirtti

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“Karayolları Dairesi öksüz bir çocuk gibi bırakıldı”
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 2 milyar 99 milyon 626 bin 600 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. 
Mecliste konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sözleşme gereği havaalanının açılmak durumunda olduğunu belirtti.
Arıklı, şartnamede yüklenici firmaya sonsuza kadar havalimanını açmama yetkisi verildiğini söyledi. 
Askere yer gösterilemediği için, askeri bölgeyle ilgili şartnamede yer alan şartların yerine getirilemediğini, şirketin bunun arkasına sığınarak açılışı yapmadığını anlatan Arıklı, Türkiye’nin yetkili makamları vasıtasıyla bu açılışı sağladıklarını anlattı.
Arıklı, bakanlığın birçok eksikliği olduğunu, bu bütçeyle beklentileri karşılamanın çok mümkün olmadığını ancak Maliye Bakanlığı'nın imkanlarının da bu kadar olduğunu söyledi.
Karayolları Dairesi'nin zaman içinde öksüz bir çocuk gibi bırakıldığını, oraya ne teçhizat ne teknik eleman alındığını dile getiren Arıklı, TC ile yapılan anlaşmada 320 kilometrelik köy yollarının yapımı konusunda protokol imzalandığını bunun 150 kilometresinin bittiğini, 2024 içinde kalan köy yollarının tamir edileceğini anlattı. 
Girne -Alsancak yolunu açtıklarını, o yolun Lapta oteller bölgesine kadar gitmesini de sağladıklarını sırada Çatalköy- Girne yolu genişletme çalışması olduğunu belirten Arıklı bunun yeterli olmadığını, asıl yapılması gerekenin Doğu Çevre Yolu’nu hayata geçirmek olduğunu ifade etti.
CTP milletvekili Ongun Talat’ın Havalimanı’nın Türkiye ile Emrullah Turanlı arasındaki sorun sonucu mu açıldığı sorusu üzerine Arıklı “Olay tamamen bizim dışımızda” dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tahkim Kurulunun kimlerden oluştuğu sorusuna, isimleri bilmediği yanıtını verdi. 
 
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