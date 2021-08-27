banner583
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
38 0
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
10 0
 
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
1B 0
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
86 0
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Dövme İyileşme Süreci Hakkında Bilmeniz Gerekenler
37 0
Bunlara kim dur diyecek?
Bunlara kim dur diyecek?
152 0
“Bundan sonra daha kötü olacak”
“Bundan sonra daha kötü olacak”
22 0
banner661

Tüpgaz istifçiliğine 51 bin TL ceza

banner476

Mağusa’da stok yapıp tüp gaz satışı yapmayan Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne 51 bin 390 TL ceza kesildi

banner666
Tüpgaz istifçiliğine 51 bin TL ceza

 
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi ekiplerinin yoğun şikayet üzerine önceki gün Gazimağusa’da Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın düzenlediği ve tüpgaz istifçiliği nedeniyle 51 bin 390 TL ceza kestiği açıklandı.
Gerçekleştirilen denetimde, “istifleme” tespit edilerek, işletmeye yasa gereği, tespit edilen stoklar üzerinde rayiç bedelin yüzde 20 oranında 51 bin 390 TL ceza kesildi. 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.