Tüpgaz istifçiliğine 51 bin TL ceza

Mağusa’da stok yapıp tüp gaz satışı yapmayan Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne 51 bin 390 TL ceza kesildi





Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi ekiplerinin yoğun şikayet üzerine önceki gün Gazimağusa’da Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın düzenlediği ve tüpgaz istifçiliği nedeniyle 51 bin 390 TL ceza kestiği açıklandı.

Gerçekleştirilen denetimde, “istifleme” tespit edilerek, işletmeye yasa gereği, tespit edilen stoklar üzerinde rayiç bedelin yüzde 20 oranında 51 bin 390 TL ceza kesildi.

