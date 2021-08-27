Tek toplantıda, 48 yeni vatandaş

Bakanlar Kurulu, 23 Ağustos 2021 tarihli toplantısında 48 kişiye daha KKTC vatandaşlığı verdi. Böylece Azınlık Hükümeti, son bir buçuk ayda 120 yeni vatandaşlık vermiş oldu



UBP- DP- YDP Bakanlar Kurulu, 23 Ağustos 2021 tarihli toplantısında 48 kişiye daha KKTC Yurttaşlığı verdi.

Bakanlar Kurulu’nun 23 Ağustos tarihli toplantısında onayladığı 48 yeni yurttaşlık, 25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlar Kurulu, 14 Temmuz tarihinde 18 kişiye, 3 Ağustos tarihinde 10 kişiye ve 10 Ağustos tarihinde 6 kişiye, 17 Ağustos tarihinde ise 38 kişiye KKTC vatandaşlık hakkı vermişti. 48 yeni vatandaşlıkla birlikte, son bir buçuk ayda 120 kişiye vatandaşlık verilmiş oldu.

UBP – YDP – DP Azınlık Hükümeti’nin iktidara geldiği Aralık 2020’den bu yana, 4 binden fazla vatandaşlık verdiği ifade ediliyor.

25 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak KKTC Yurttaşlığı’na alınan 48 kişinin isimleri şöyle:

Cihan Özdoğan, Oktay Yıldız, Özgür Tire, Hasan Arı, Ayhan Karagöl, Serdal Dönmez, Tayyip Metin Durdu, Aykut Dede, Fatma Bülbül, Ramazan Elmacı, Eyyüp Düzdaban, Emre Ay, Merve Göçmen, Serap Dönmez, Zeliha Anmaz, Cemre Yağmur Gürdal, Railya Sharipova, Duygu Sürgülü, Sergen Şakalak, Olgaç Çelik, Onurhan Güder, Havva Erman, Ebru Yoldaş, Prof. Dr. Cumali Sabah, Sema Dolu, İsmail Aygüner, İbrahim Bülbül, Çağrı Sukgen, Sedef Koca, Mustafa Tekdaş, Ayşe Gizem Koca, Baran Akbal, Muhammed Ali Akdeniz, Ali Çarpar, Kadir Karartıcıoğlu, Funda Açıkgöz, Hatice Yağmur, Burcu Avcı, Esra Mithatova Mehmedova, Hasan Kuş, Evelina Kagarmanova, Meryem Demircan, Iurie Pletosu, Ayşenur Taşkın, Murat Bican, Rıza Narçin, Mehmet Emin Öztürk, Ayhan Hançer.

