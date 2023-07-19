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Tüp gaza rekor zam!

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KKTC'de 245 TL'ye satılan 10 kilogramlık tüp gaza okkalı bir zam geldi. Tüp gaz satış fiyatı, 40 TL'lik artışla 285 TL'ye yükseldi

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Tüp gaza rekor zam!
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10 kiloluk ev tipi tüp gaza 40 TL zam yapıldı. 16 Haziran’dan beridir 245 TL’ye satılan tüp gaz, bugünden itibaren 285 TL olacak.
Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (D Sınıfı Akaryakıt (LPG) Azami Satış Fiyatı) Emirnamesine göre, denetime tabi mal olan tüp gaz fiyatlarında artış oldu. Emirname, bugünden başlayarak yürürlüğe girecek.
Buna göre, D Sınıfı Akaryakıt’ın (LPG) 10 kiloluk tüplerdeki perakende azami satış fiyatı 285 TL'den fazla olamayacak. Diğer çaplarda olan tüplerde, sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı ise KDV dahil 28,5 TL'den fazla olamayacak.
On kiloluk tüp gaz, 16 Haziran’dan beri 245 TL’den satılıyordu.
 
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