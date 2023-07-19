Ruh halimiz iyi değil

Ruh sağlığı hastalıklarında yüzde 100 oranında artış yaşandı. Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, pandeminin ardından ülkede “ruh sağlığı pandemisi” yaşanmaya başlandığına vurguladı

Ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar, siyasi kaos, göç, belirsizlik gibi durumlar toplumun ruh sağlığının yara almasına neden oluyor.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, psikiyatrik sorunları olan kişilerin daha saldırgan, taşkın olabildiğine işaret ederek, bir de buna kötü ekonomik koşullar eklendiğinde hırsızlığa ve şiddete yönelik suçlarda artış meydana geldiğini söyledi. Çakıcı, klinik deneyimlerine göre ruh sağlığı hastalıklarında yüzde 100 oranında artış olduğunun altını çizdi.

Hatırlanacağı üzere Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2022-2023 Adli Yıl Kapanışı’nda konuşan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Başmüfettiş Osman Kayabaşı, söz konusu dönem içerisinde 647 cürüm suçu işlendiğine dikkat çekerek suçlarda yüzde 9,12 artış olduğunu vurgulamıştı.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’yla ülkede suç oranlarının artış göstermesinin altında yatan nedenleri konuştuk.

Çakıcı, pandeminin ardından ülkede “ruh sağlığı pandemisi” yaşanmaya başlandığına vurgu yaparak, bunlara bir de kötü ekonomik koşullar eklendiğinde suç oranlarının arttığını ve bu durumun daha da kötüleşeceğini ifade etti.

ÇAKICI: RUH SAĞLIĞI PANDEMİSİ YAŞANIYOR

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, ülkedeki ekonomik koşullar, pandemi sonrası psikolojik yapıda meydana gelen değişiklikler, göçlerin artması ve siyasi alanda yaşanan kaosun ülkedeki suç oranlarının artmasına sebep olduğunu belirterek, pandemi sonrası “ruh sağlığı pandemisi”nin ortaya çıktığını vurguladı.

Psikiyatrik hastalıkların çok arttığını dile getiren Çakıcı, bu kişilerin bir kısmının şiddet suçlarına yönelebildiğini ifade etti. Çakıcı, deneyimlerine göre hem hastalıkların hem suçların iki kat arttığını açıkladı.

“PSİKİYATRİK SORUNLAR KİŞİLERİ SUÇA İTİYOR”

Çakıcı, psikiyatrik sorunları olan kişilerin daha saldırgan, taşkın olabildiğine işaret ederek, bir de buna kötü ekonomik koşullar eklendiğinde hırsızlığa ve şiddete yönelik suçlarda artış meydana geldiğini söyledi.

Buna bağlı olarak hırsızlık, soygun, taciz gibi suçların artmaya başladığı üzerinde duran Çakıcı, insanların sıkıntıların uyuşturucu madde kullanarak bastırmaya çalıştığını, bu nedenle en çok artışın uyuşturucu suçunda yaşandığını anlattı.

“DEVLETİN DESTEĞİ VE TEDBİRİ YOK”

Çakıcı, devletin bu konuda desteğinin bulunmadığını belirterek, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı olan kişilere destek verilmediğini kaydetti.

Uyuşturucu madde kullanan kişilerin hırsızlık, şiddet ve trafik suçlarını daha çok işlediğini dile getiren Çakıcı, suçlar arasında en büyük sorunun uyuşturucu olduğunu ifade etti.

Çakıcı, ülkede suçların büyümeye devam ettiğini ancak devletin bu konuda bilimsel tedbirlerinin bulunmadığını vurgulayarak, insanların sıkıntılarını uyuşturucu kullanarak çözmeye çalıştığını, uyuşturucu kullananların ülkedeki suç oranını arttırdığını ve bunun da cezaevinin dolmasına neden olduğunu söyledi.

Şu an ülkede bir sosyal patlamanın söz konusu olduğuna dikkat çeken Çakıcı, bunun bu haliyle düzelmeyeceğini, daha da kötüleşeceğini ifade etti.

Çakıcı, yollarda sıkıntı, kavga, şiddetin olduğunu kaydetti.

