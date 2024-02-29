Tüp gaza okkalı zam

390 TL'den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, 25 TL zamla 415 TL'ye yükseldi

Tüp gaz fiyatında yılın ikinci zam kararı alındı. Ev tipi tüp gaza 25 TL zam yapıldı.

390 TL'den satılan 10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatı, 415 TL'ye yükseldi.

Tüp gaz, 9 Şubat tarihinden bu yana 390 TL'den satılıyordu. Yapılan zam dün gece yarısından itibaren geçerli oldu.

Tüp gazda 2023 yılında 9 defa fiyat değişikliği yaşanmıştı.

Farklı ölçülerdeki tüplerde ise sıvı gazın kilogram azami satış fiyatı KDV dahil 41.00 TL'yi geçemeyecek.

Tüp gaz için uygulanan ticaret ağındaki tüm satış rakamlarında vergiler dahil fiyatlar ise şöyle:

Yurt dışından getiren şirket, dağıtım şirketine 253,32 TL'ye, dağıtım şirketi, bayilerine 341 TL'ye,

bayiler, marketlere 396 TL'ye, marketler, tüketicilere 415 TL'ye satacak. Ayrıca bayiler, marketlerden, her 10 km için (10 kg tüp gaz için geçerli), 1 TL ekstra ücret alabilecek. Hükümet en son 09 Şubat'ta tüp gaza 10 TL zam yapmıştı.

2024'ÜN 3'ÜNCÜ DEĞİŞİKLİĞİ OLDU

Dünkü zamla birlikte 2024 yılının ilk 2 ayında 3 kez fiyat değişikliği yaşanmış oldu.

• 16 Ocak'ta 10 TL indirim,

• 09 Şubat'ta 10 TL zam,

• 29 Şubat'ta 25 TL zam (dün)

2023'TE 9 DEĞIŞİKLİK

Geçtiğimiz yıl, tüp gaz fiyatlarında 7 defa zam, 2 defa da indirim olarak 9 değişiklik yapılmıştı.

2023 yılı zamları;

• 25 Ocak'ta 15 TL

• 13 Mart'ta 30 TL

• 18 Temmuz'da 40 TL

• 22 Ağustos'ta 20 TL

• 16 Eylül'de 20 TL

• 23 Ekim'de 20 TL

• 13 Aralık'ta 15 TL

2023 yılı indirimleri:

• 27 Nisan'da 35 TL

• 15 Haziran'da 5 TL

