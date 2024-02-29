Bitmeyen kâbus TL!

Sterlin dün 39.60, Euro 33.90, Dolar ise 31.28'den işlem gördü

Dünyanın “en değersiz para birimleri” arasında yer alan ve “değersiz paraların en değersizi” olma yolunda hızlanan Türk Lirası, vatandaşın bitmeyen kâbusu gibi.Güçlü para birimlerinin TL karşısında Eylül 2023’ten beri devam eden kademeli yükseliş trendi yeni haftada da devam ederken, Türkiye’deki finans çevreleri ülkede seçim ekonomisinin hüküm sürdüğünü ve kayıpların süreceğini söylüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini geçen hafta %45’te sabit tutarken sıkılaştırma yanlısı açıklamalarla dolar/TL nadir görülen ancak kalıcı olmayan düşüşlerden birini yaşamıştı. Ancak, çok küçük miktarlı bu düşüş bir gün sonra yerini %1’lik astronomik artışa bırakmıştı.YENİ REKOR DEĞERLEREylül 2023’ten beri kademeli olarak artan Dolar/TL yükselişini sürdürürken, Türkiye piyasasında 31.12 ile yeni tarihi zirvesini gördü. Bu veriye göre yılbaşından beri TL’nin dolar karşısındaki kaybı %5.5’i buldu.Sterlin dün 39.60, Euro 33.90, Dolar ise 31.28'den işlem gördü.1000 TL, 945 TL’YE DÜŞTÜBu arada, TL vatandaşın korkulu rüyası olmaya devam ederken, alım gücü de günden güne eriyor.Yaptığımız hesaplamada yılbaşındaki “1.000” TL’nin değerinin, 29 Şubat itibarıyla dolar karşısında 945 TL’ye kadar indiği ortaya çıktı.Başka deyişle Dolar/TL 57 günde %5.5 değer kazandı. Aynı şekilde 1.000 TL; Euro karşısında 9964 TL’ye, sterlin karşısında da 950 TL’ye geriledi.