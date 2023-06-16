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Tüp gaza 5 TL indirim

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250 TL’ye satılan tüp gazda 5 TL indirim yapıldı, tedarikteki sorunun da bugün sora ereceği açıklandı

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Tüp gaza 5 TL indirim
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Tüp gaza 5 TL indirim yapıldı. Halen 250 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gazın fiyatı indirimin ardından 245 TL’ye indi.
İndirimli fiyat, bugün itibarıyla geçerli olacak.
Tüp gaza daha önce bu yıl 25 Ocakta 15 TL, 13 Mart'ta 30 TL zam, 27 Nisan'da ise 35 TL indirim yapılmıştı.
Öte yandan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, ithalatçı firmaların yaşadığı yükleme ve lojistik sıkıntılar nedeniyle LPG (gaz) tedariğinde bazı gecikmeler yaşandığını ancak bu sabah itibariyle bu sorunun tamamen ortadan kalkacağını açıkladı.
Bakan Amcaoğlu bugün, saat 16.00’da bir geminin ülkemizde olacağını ve bu sabah itibariyle LPG dağıtımının başlayacağını belirtti.
Bakan Amcaoğlu, tüp gaz fiyatında 5 TL’lik indirime gidileceğini de ifade etti.
 
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