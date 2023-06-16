Halkın kâbusu TL

Dövizde yüksek uçuş sürüyor! Sterlin 30’u aştı, Euro 26, Dolar 24 TL sınırında

Türk Lirası rekor değer kayıplarına dün de devam etti.

Türkiye’deki seçimler öncesinde TC Merkez Bankası’nın “arka kapıdan” döviz satışıyla değeri olabilecek en düşük seviyede tutmuştu.

Seçimlerin ardından korumacılık kalkanı kaldırılan TL’nin değer kayıpları da iyice derinleşti. KKTC serbest piyasa verilerine göre Türkiye’deki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun yapıldığı 14 Mayıs ile 14 Haziran arasındaki bir aylık dönemde TL, dövizler karşısında yaklaşık “5” TL eridi.

KKTC’deki dün serbest piyasa kurları üzerinden yaptığımız hesaplamaya göre 14 Mayıs’tan önceki son işgününde 19.57 TL olan “1” dolar, 14 Haziran’a kadarki sürede “4.38 TL” artışla 23.95 TL’ye çıktı.

Söz konusu sürede “1” Euro’nun değeri 4.35 TL artışla 25.80 TL’ye; “1” sterlinin değeri de 5.40 TL artışla 30.10 TL’ye çıktı. İlk seçimden düne kadar TL’nin dövizler karşısındaki değer kaybı ise dolarda %18.29; Euro’da %16.86; sterlinde de %17.94 seviyesinde hesaplandı. Dövizlerin TL karşısındaki ortalama artışı ise %21.5 düzeyinde saptandı.

Gerek Türkiye’de gerek dış piyasalarda gerekse KKTC’de gözler 22 Haziran’daki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Mehmet Şimşek’in, TCMB Başkanlığına ise Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi, faiz artışı yapılacağına işaret etmişti. Politika faizinin %8.5’ten, %25’e çıkarılması bekleniyor. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün yaptığı bir açıklamada faiz artışına dolaylı da olsa yeşil ışık yaktı. Erdoğan’ın açıklaması sonrasında TL’de hafif değer artışı gözlendi.

