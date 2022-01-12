Tüp gaz kara borsaya düştü!

Ülkede süpermarketler ve küçük marketler dâhil hiçbir yerde ev tipi tüpgaz bulunamıyor. Vatandaşlar ellerindeki boş tüpler ile market market dolaşarak çaresizce tüp gaz arıyor





KKTC’de akaryakıt, elektrik kesintisi ve döviz krizlerinin ardından şimdi de ev tipi tüp gaz krizi yaşanıyor.

Süpermarketler ve küçük marketler dâhil hiçbir yerde ev tipi tüpgaz bulunamıyor. Soğuk kış günlerinde özellikle katalitik soba ile ısınmayı tercih eden yaşlı vatandaşlar ve evlerinde elektrikli gaz ocağı kullanmayan vatandaşlar ciddi mağduriyet yaşıyor.

Vatandaşlar, ev tipi tüpgaz servislerinin dahi dolum tesislerinden tüpgaz alamadığı bugünlerde, bazı dağıtıcıların zaten pahalı olan ev tipi tüpgaz fiyatlarının üzerine 10 TL daha ekleyerek vatandaşa karaborsadan tüpgaz sattıklarını ihbar etti.

Öte yandan PCR test kuyruklarından sonra vatandaş şimdi de gaz tüpü kuyruklarında bekletiliyor.

Marketlerin tüp gaz alımında peşin ödemeye dönmesi, tüp gaz başına 1 Türk Lirası kar eden marketleri de rahatsız etti. Çoğu market tüp gaz satışını bırakırken, vatandaşlar ellerindeki boş tüpler ile market market dolaşarak çaresizce tüp gaz arıyor.

Geçtiğimiz ay patlak veren tüp gaz sıkıntısı yeniden gündeme geldi. Tüp gaza yapılan 40 TL’lik zammı da yeterli bulmayan ve tüp gazın 180 TL’ye satılmasından dolayı zarar ettiklerini savunan tüp ithalatçısı firmaların artan girdiler nedeniyle yeniden zam istediği öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, tüpgaz tedarik sorununun en geç Çarşamba gününe çözüleceğini ifade etti. Tüpgaza zam mı geliyor iddialarını da yanıtlayan Atun, aksine indirim geleceğini belirtti ancak rakam vermedi.

