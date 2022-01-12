Ekonomik sıkıntılar Ankara’ya taşınıyor

Başbakan Sucuoğlu, bugün Ankara’da TC Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek





Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya gitti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'ya varmasının ardından, Anıtkabir'i ziyaret ederek, saygı duruşunda bulundu, Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzaladı.

Sucuoğlu, Anıt Deftere şunları yazdı:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıslı Türklerin 25. KKTC Hükümeti’nin Başbakanı olarak manevi huzurunuzda olmaktan büyük onur ve heyecan duymaktayım.

Çizdiğin yoldan sapmadan, gösterdiğiniz ilke ve devrimler ışığında yürüyen Kıbrıs Türkleri olarak bizler daima ideolojilerinizi en değerli rehberimiz olarak kabul ettik. En asli vazifemiz, böyle bir lidere sahip olmanın gururuyla eserlerinizi yaşatmak, cumhuriyeti yüceltmek ve düşünceleriniz rehberliğiyle ülkemizi daima daha ileri noktalara taşımaktır. Kutsal emanetinizi ancak bu sayede gelecek nesillere ulaştırabiliriz.

Üstlenmiş olduğumuz bu kutsal görevde, gösterdiğiniz doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden aldığımız destekle ve inançla ilerlemeye devam edeceğimize, devletimizin varlığını, birlik ve beraberliğini koruyacağımıza, her türlü sıkıntının üstesinden geleceğimize ve ülkemizi daha güzel yarınlara kavuşturacağımıza olan inancımız tamdır.

Ayrılmaz bir parçası olduğumuz Türk Ulusu ile birlikte göstermiş olduğunuz yoldan ayrılmayacağımızı bir kez daha vurgulayarak, önünüzde saygıyla eğiliyoruz. Bu vesileyle, tüm şehitlerimizi, şahsınızda tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anarız. Aziz Ruhunuz Şad Olsun.”

ANKARA TEMASLARI...

Başbakan göreve gelmesinin ardından ilk resmi ziyaretini Ankara'ya yapan Sucuoğlu, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez kabul edilecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de ilk kez bir araya gelecek. Başbakan Sucuoğlu ayrıca, TBMM'de görüşmeler yapacak. Sucuoğlu, temaslarını tamamlamasının ardından Perşembe günü ülkeye dönecek.

Öte yandan Sucuoğlu, dün öğle saatlerinde Ankara’ya hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Sucuoğlu, hükümetin kurulmasının ardından Ankara’ya gerçekleştireceği ilk resmî ziyarette, ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere birçok konuyu gündeme taşıyacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, ekonomik sıkıntılar, pandeminin yarattığı sıkıntılar, 2022 bütçesi ve enflasyonun beklenen üzerinde olmasının yarattığı sıkıntılara işaret ederek, “2022’de ek bütçe söz konusu olacak” dedi.

Sucuoğlu, Türkiye ile ekonomik sıkıntılar, pandeminin yarattığı sıkıntılar, 2022 bütçesi ve enflasyonun beklenen üzerinde olması gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

