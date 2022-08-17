Tüp bebek merkezinde skandal !

İstanbul'da bulunan bir tüp bebek merkezi ile ilgili ortaya atılan iddialar akıllara durgunluk verdi. Her şey, Sağlık Bakanlığına gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Kimsesiz veya maddi durumu kötü olan genç kızlara ulaşan kişilerin taşıyıcı annelik için anlaştığı iddia edildi. Daha sonra ise Etiler'deki merkeze götürülen genç kızların önce yumurta büyütme tedavisine başlatıldığı, daha sonra ise KKTC ve Gürcistan'a gönderildiği iddia edildi.

İstanbul Etiler'de bulunan bir tüp bebek merkezinin karıştığı skandal, Sağlık Bakanlığına gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Akılalmaz iddialara göre 18 yaş altı veya üstü genç kızlar, taşıyıcı anne olarak kullanılıyordu. Tüm bebek için anlaşılan genç kızlar önce merkeze götürülüp yumurta büyütme tedavisine başlanıyordu. Daha sonra ise KKTV ve Gürcistan'a gönderildiği iddia edilen genç kızların, bebekleri dünyaya getirip ailelerine teslim ettikten sonra döndüğü iddia edildi. İşte akıllara durgunluk veren skandalın detayları...

AKILALMAZ İHBAR! MADDİ DURUMU OLMAYAN KIZLARI KULLANIYORLAR

3 Eylül 2021'de Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) akılalmaz bir ihbar geldi. Sabah'ta yer alan habere göre, 18 yaş altı veya 18 yaşından büyük kızların taşıyıcı anne olarak kullanıldığı iddia edilen ihbarda, "Ümraniye çevresinde maddi durumu olmayan kızlara yumurta büyütme ilacı temin ediliyor. Bu ilacı kızlara evlerinde 11-12 gün kullandırarak yumurtalıklarını büyüttürüyorlar. KKTC ve Gürcistan'daki tüp bebek merkezleriyle anlaşmalı yerleri var.

"YUMURTALARI SATTIRILIYOR"

Kızların tüm masraflarını karşılayıp bu iki ülkeye gönderiyorlar. Tüp bebek merkezlerine gönderilen kızlara yumurtaları sattırılıyor. Yumurta büyütme ilacı eczane depolarından alıp Üsküdar'daki bir kahveciye kargolatarak buradan aldırıyorlar. Bebeği olmayan ailelere taşıyıcı anne buluyorlar ve sahte evraklarla başka bir ülkeye gönderip oradaki aileye veriyorlar" denildi.

İnceleme başlatan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, işlemlerde aracılık yaptığı belirtilen kişinin açık adresine ulaşıldı.

ÖNCE KAFEDE BULUŞMA, SONRA TÜM BEBEK MERKEZİ

İddialara göre sürece katılmaya ikna edilen kızlarla Üsküdar'daki kafede buluşma yapılıyordu. Ardından Beşiktaş Etiler'deki tüp bebek merkezine götürülen kızlar, sağlık çalışanı bir kişi tarafından hazırlanan evraklarla taşıyıcı anne olarak yurt dışına gönderiliyordu.

ÇOCUKLARI AİLEYE TESLİM ETTİKTEN SONRA GERİ DÖNÜYORLAR

Yurt dışındaki bağlantıları olan şahıslar tarafından karşılanan genç kızların çocukları aileye teslim ettikten sonra geri geldikleri ileri sürüldü.

SAĞLIK BAKANLIĞI İNCELEME BAŞLATTI, SORUŞTURMA AÇILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından ihbar sonrası olayla ilgili müfettişler inceleme başlattı. İncelemelerde, kız çocuklarının iletişim kurduğu şahsın kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsın sağlık çalışanı olmadığı belirlendi. Bakanlıkça, söz konusu iddiaların uluslararası organize ve kamu sağlığını tehdit eder nitelikte olduğu gerekçesiyle durumun adli soruşturma gerektiği belirlenerek 1 Ekim'de ihbarda bulunuldu. İhbar sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.