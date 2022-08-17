Yoldan çıktı takla attı

Girne-Değirmenlik dağ yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yoldan çıkarak takla attı ve yaralandı

Girne-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen kazada, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla attı.Dün saat 12.00 sıralarında, Değirmenlik- Girne Anayolu’nun 1-2 km'leri arasında, 43 yaşındaki Gülay Suyolcu Macila, yönetimindeki FU 468 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla attı.Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.