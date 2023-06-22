Tüm eşyalar kül oldu

Gazimağusa’da Hüseyin Mavideniz’e ait evde çıkan yangın sonucu ev içerisindeki tüm eşyalar tamamen kül oldu, evin yan tarafında park halinde bulunan bir araç da zarar gördü

Gazimağusa’da önceki gece saat 21:00 sıralarında, Ender Sokak üzerinde bulunan Hüseyin Mavideniz’e ait evde kullanılan ahşap ve trapez saçtan mamul iki odalı ev içerisinde, henüz tespit edilemeyen sepebten dolayı bir yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu, ev içerisindeki tüm mobilya ve beyaz eşyalar, evin dışında bulunan 2 adet koltuk, halı, masa, 3 adet akasya ile 1 adet incir ağaçları tamamen, evin yan tarafında park halinde bulunan bir aracın kaportası, arka koltuk başlıkları ve arka döşemesi ise kısmen yanarak zarar gördü.

