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Seyir halindeki araç yandı

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Boğazköy-Gönyeli anayolunda seyir halindeki araç, muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev alıp yandı

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Seyir halindeki araç yandı
Boğazköy-Gönyeli ana yolu üzerinde Ahmet Öztunç kullanımındaki NP 033 plakalı salon araç seyir halindeyken muhtemelen aracın makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yandı.
Dün sabah 08.15 sıralarında meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın sonucu, aracın ön kaputu, tamponu ve farları tamamen, ön kapıları ve çamurlukları ise kısmen yandı. Isıdan dolayı ön lastikler  zarar gördü.
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