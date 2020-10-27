Tüm dünyaya güzel bir mesaj verildi

Otelciler Birliği Asbaşkanı, Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri ve Merit Crystal Cove Hotel Genel Müdürü Ercan Turhan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Ankara ziyareti ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştirdiği basın toplantısı ile tüm dünyaya güzel bir mesaj verildiğini vurguladı.



Beştepe’de Erdoğan’ın Tatar’ı resmî karşılama töreninin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Turhan, görüntüleri gururla izlediğini dile getirdi.



Ercan Turhan’ın paylaşımı şöyle:





Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanı Sn Recep Tayyip Erdoğan’a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn Ersin Tatar’ı tüm dünyaya güzel bir mesaj verecek şekilde muhteşem karşılamasından ötürü hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Vatandaşı olarak teşekkür ederim Gururla izledim.

