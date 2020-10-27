Futbolcular Derneği başkan adayı Berkem Korbay da açıklama yaparak “Uzatmayın da futbolumuzu geri verin.” ifadesini kullandı

Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında karantina sistemi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle futbolda sezonun başlama tarihi henüz belirlenemedi.

Bu durumdan rahatsız olan futbolcular sosyal medyada “Futbolumuzu geri verin.” ifadesiyle paylaşımlar yaparken, Futbolcular Derneği başkan adayı Berkem Korbay ile Futbolcular Derneği sözcülüğü yapan Esin Sonay da açıklama yaparak, futbolun başlatılması çağrısı yaptılar:

Berkem Korbay: Biz çok büyük bir aileyiz

“Sosyal medya hesabı “Futbolumuzu geri verin.” diyen futbolcu kardeşlerimle dolu farkındayım. Çünkü biz çok büyük bir aileyiz.

İçinizin halen acımaması normal olmamalı ey futbolun başlamamasına sebep olanlar. Bu toplumun en büyük sivil toplum örgütü, futboluna tapanlardır. Uzatmayın da futbolumuzu geri verin.”

Esin Sonay: Yerimiz tribünler değil

"Beden eğitimi ve sporun temel amacı bireylerin hareket kabiliyetlerinin artırılması yoluyla zihinsel ve fiziksel yönden sağlıklı bireyler yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.

Bizlerin yeri tribünler, bet ofisler, kahvehaneler veya barlar değil, sahalardır. Futbolumuzu bize geri verin."



