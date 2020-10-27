banner480
banner69
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
66 0
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
22 0
 
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
66 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
19 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
664 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
31 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
22 0
banner529

Futbolumuzu geri verin

banner476

Futbolcular Derneği başkan adayı Berkem Korbay da açıklama yaparak “Uzatmayın da futbolumuzu geri verin.” ifadesini kullandı

Futbolumuzu geri verin
Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasında karantina sistemi konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle futbolda sezonun başlama tarihi henüz belirlenemedi.
Bu durumdan rahatsız olan futbolcular sosyal medyada “Futbolumuzu geri verin.” ifadesiyle paylaşımlar yaparken, Futbolcular Derneği başkan adayı Berkem Korbay ile Futbolcular Derneği sözcülüğü yapan Esin Sonay da açıklama yaparak, futbolun başlatılması çağrısı yaptılar:
Berkem Korbay: Biz çok büyük bir aileyiz
 “Sosyal medya hesabı “Futbolumuzu geri verin.” diyen futbolcu kardeşlerimle dolu farkındayım. Çünkü biz çok büyük bir aileyiz.
İçinizin halen acımaması normal olmamalı ey futbolun başlamamasına sebep olanlar. Bu toplumun en büyük sivil toplum örgütü, futboluna tapanlardır. Uzatmayın da futbolumuzu geri verin.”
Esin Sonay: Yerimiz tribünler değil
"Beden eğitimi ve sporun temel amacı bireylerin hareket kabiliyetlerinin artırılması yoluyla zihinsel ve fiziksel yönden sağlıklı bireyler yetiştirilmesine yardımcı olmaktır.
Bizlerin yeri tribünler, bet ofisler, kahvehaneler veya barlar değil, sahalardır. Futbolumuzu bize geri verin."
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.