TÜK’te terfiler konusunda uzlaşıya varıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kamu-İş arasında protokol imzalandı

Toprak Ürünleri Kurumu’ndaki (TÜK) terfiler konusunda uzlaşıya varıldı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Kamu İşçileri Sendikası (Kam-İş) arasında protokol imzalandı.

Bakanlıkta yer alan imza töreninde, protokole Bakan Hüseyin Çavuş ile Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu imza koydu.

-Çavuş: “TÜK daha da gelişecek, ürün çeşitliliğini artıracak”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, TÜK’ün, sadece hayvancı üreticisi, hububatçı için bir denge unsuru değil, tarımsal ürünlerin vatandaşa yansımasının bir denge unsuru olduğunu vurguladı.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve bugünden sonra da TÜK’ün üstlendiği misyonu devam ettirmek zorunda olduğunun altını çizen Bakan Çavuş, Başbakan Ünal Üstel’in talimatlarıyla göreve geldikleri günden itibaren iş barışını önemsediklerini ve buna bağlı olarak kurumların sürdürülebilir bir noktada hareket edebilmesi için aralıksız çalıştıklarını kaydetti.

İşçinin, emekçinin hakkını bir yıl gecikmeli de olsa iade ettiklerini dile getiren Çavuş, TÜK’ün, dört yıl geçmeyen bütçesi nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını ifade ederek, Tarım ve Doğal Bakanlığı’nın tüm kurumlarının artık devlet bütçesi içerisinde olduğunu, şeffaflık ve hesap verebilirliği ortaya koyduklarını söyledi.

TÜK’te sürdürülebilirliği yakalamak, gelirleri artırmak, hesap verebilirlik adına çalışmalar yaptıklarını belirten Çavuş, eylemin bir hak olduğunu ancak bu noktada en önemli olan şeyin ülkenin kurumlarının hayatta kalması, güçlenmesi olduğunu kaydetti.

-“Biz sorumluluğumuzu biliyor ve bu bilinçle çalışıyoruz”

“Biz sorumluluğumuzu biliyor ve bu bilinçle çalışıyoruz” diyen Bakan Çavuş, anlaşmanın, Toprak Ürünleri Kurumu’na, çalışanına, personeline hayırlı olmasını diledi. Bundan sonraki süreçte TÜK’ün daha da gelişeceğini, ürün çeşitliliğini artıracağını dile getiren Çavuş, “TÜK kendi içerisinde topraktan sofraya gidecek bu yolculukta daha aktif rol alacaktır, almak da zorundadır” dedi.

TÜK’ü, en az çalışanlar ve Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu kadar önemsediklerinin altını çizen Çavuş, göreve geldikleri günden itibaren Başbakanın talimatının, “iş huzurunu, iş barışını önemseyin, kurumları güçlendirin ve geleceğe taşıyabilmek için her türlü çalışmayı yapın” olduğuna dikkat çekti.

Bugün atacakları imzaların yaptıkları çalışmaların bir eseri olduğunu ifade eden Bakan Çavuş, anlaşmanın, hayırlara vesile olmasını diledi.

-Serdaroğlu: “TÜK’ün ayakta kalabilmesi için Bakanlık ve TÜK yönetimiyle birlikte çalışmaya hazırız”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, Bakan Çavuş’un, sendikaya çağrıda bulunduğunu belirterek, aylardır Bakanlık ve TÜK yönetimiyle birlikte çalışma yürüttüklerini ancak çeşitli sebeplerden dolayı terfilerin yapılamadığını dile getirdi.

Terfilerin yapılamamasının sebebinin, TÜK’ün bütçesinin geçmemesi olduğuna işaret eden Serdaroğlu, Bakan Çavuş’un, bütçesi geçmemiş bir kurum devraldığını söyledi. TÜK’ün, 2021 yılının geriden gelen bütçesinin, 2023 yılında geçtiğini ifade eden Serdaroğlu, 2024 yılında da 2023’te yapılması gereken terfilerin uygulamaya girmesi gerektiğini anlattı.

Toplu İş Sözleşmesine göre işçilerin üç yılda bir terfilere hak sahibi olduğunu belirten Serdaroğlu, “Uzlaşı çok önemlidir. Bugün de bir örneğidir” dedi. Grev yapılmadan, sokağa çıkılmadan Bakan Çavuş’un hassasiyeti, hafta sonu da yoğun çalışması neticesinde terfilerin önünün açıldığını kaydeden Serdaroğlu, Bakan Çavuş’a, iş barışının bozulmaması adına gösterdiği çabadan dolayı teşekkür etti.

Askıya aldıkları eylemin atılacak imzalarla kaldırılmış olacağını belirten Serdaroğlu, üç yılın ardından hak sahibi oldukları terfinin, emekçilere hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Emekçiler olarak TÜK’ün ayakta kalabilmesi için Bakanlık ve TÜK yönetimiyle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Serdaroğlu, TÜK’ün, özellikle gelirlerinin artırılması gerektiğini söyleyerek, bu konuda da Bakan Çavuş ile elbirliğiyle çalışacaklarını kaydetti.

Yıllardır TÜK’ün zorluklar içerisinde olduğunu dile getiren Serdaroğlu, yaklaşık beş yıldır TÜK’te eylem yapmadıkları yıl olmadığını, bir tek bu yıl eylem yapılmadığını belirtti.

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, “Bu bizim için sevindirici bir şeydir. Grev iş barışını bozar, grevsiz bir anlaşma her zaman takdir ettiğimiz ve bir özlediğimiz bir noktadır” diye konuştu.