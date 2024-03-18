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Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

Girne’de ani ölüm: 27 yaşındaki Onur Kayabaşı yaşamını yitirdi

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Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?
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Polisiye haberlerGirne’de sakin Onur Kayabaşı (E-27) ikametgahıda aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi .

Polis Basın Bültenine göre, Onur Kayabaşı'nın cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmadı.
Kayabaşı'nın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.



-Gemikonağı’nda gitar hırsızlığı... 2 kişi tutuklandı 
Gemikonağı’nda yol kenarında park halinde bulunan bir şahsa ait aracın bagajında muhafaza edilen gitarın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen J.H.(E-23) ve B.B.S.(E-24) tespit edilerek tutuklandı. 


-Gazimağusa’da zincirleme trafik kazası
Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı'nda, Aliakbar Saremi (E-27) 184 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JE 819 plakalı salon araç ile kuzeye doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşıdan gelen Hasan Oy (E-56) yönetimindeki RF 968 plakalı panelvan aracın sağ arka yan kısmına çarptı.  
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden JE 819 plakalı araç, yolun sağ tarafında park halinde bulunan MD 602 plakalı salon aracın sol yan kısmına ve cadde üzerinde karşıdan gelen İbocan Ercan (E-24) yönetimindeki VV 350 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
JE 819 plakalı araç sürücüsü Aliakbar Saremi tutuklandı. 


-İskele’de kaza
Öte yandan İskele Royal San Süpermarket önündeki kaza da ucuz atlatıldı.
Liubov Zhukova (K-46) 143 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HC 537 plakalı araç ile seyrettiği sırada süpermarketin önündeki araç park yerinde duracağı esnada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek marketin vitrin camına çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Liubov Zhukova tutuklandı.
Polisin tüm olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.
 
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