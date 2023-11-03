TÜK’e “ihalesiz” alım izni

TÜK'ün spot tahıl ve yem alımı, yıl sonuna kadar ihalesiz olarak Bakanlığı'nın onayı ile gerçekleşebilecek

UBP – YDP – DP Hükümeti, Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) “ihalesiz” alım izni verdi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Yasa Gücünde Kararname kapsamında TÜK’ün 13 Aralık tarihine kadar yapacağı spot alımlarda Kamu İhale Yasası kurallarına uymadan alım yapmasının önü açılmış oldu.

TÜK, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının onayı ile doğrudan alım yapabilecek.

Kararda, TÜK’ün ihalesiz şekilde spot piyasadan alabileceği kalemler şöyle sıralandı: “Arpa, buğday, mısır, hayvan yemi hammaddeleri, hayvan yemi ve bunlara ilişkin deniz taşımacılığı”

