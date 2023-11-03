banner913
banner932
“Halk isyan etmeli”
“Halk isyan etmeli”
11 0
Ölüm göz göre göre geldi
Ölüm göz göre göre geldi
14 0
 
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
38 0
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
34 0
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
“Elektrik zammının nedeni istihdamlar değil”
15 0
Takla atarak durabildi
Takla atarak durabildi
40 0
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
“KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım”
18 0
banner964

TÜK’e “ihalesiz” alım izni

banner476

TÜK'ün spot tahıl ve yem alımı, yıl sonuna kadar ihalesiz olarak Bakanlığı'nın onayı ile gerçekleşebilecek

banner974
TÜK’e “ihalesiz” alım izni
banner971
UBP – YDP – DP Hükümeti, Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) “ihalesiz” alım izni verdi. Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan Yasa Gücünde Kararname kapsamında TÜK’ün 13 Aralık tarihine kadar yapacağı spot alımlarda Kamu İhale Yasası kurallarına uymadan alım yapmasının önü açılmış oldu.
TÜK, 31 Aralık 2023 tarihine kadar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının onayı ile doğrudan alım yapabilecek.
Kararda, TÜK’ün ihalesiz şekilde spot piyasadan alabileceği kalemler şöyle sıralandı: “Arpa, buğday, mısır, hayvan yemi hammaddeleri, hayvan yemi ve bunlara ilişkin deniz taşımacılığı”
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.