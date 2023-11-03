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283 yabancı uyrukluya daha taşınmaz mal satın alma izni

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Hükümet, 283 yabancı uyruklu kişiye daha taşınmaz mal satın alma izni verdi. Böylece son 11 ayda toplamda 4 bin 569 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verildi

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283 yabancı uyrukluya daha taşınmaz mal satın alma izni
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UBP – YDP – DP Hükümeti, 283 yabancı uyruklu kişiye daha taşınmaz mal satın alma izni verdi.
Bu kapsamda, 2023 yılının son 11 ayında toplamda 4 bin 569 yabancıya taşınmaz mal satın alma izni verilmiş oldu. Mevcut yasaya göre, yabancı uyruklu bir kişi 1 dönüme kadar arazi veya 3 adet konut alabiliyor. Bu nedenle, taşınmaz mal edinme hakkı verilen kişinin, kaç dönüm arazi veya kaç adet ev aldığı bilinmiyor…
 Resmi Gazete’deki veriler incelendiğinde, özellikle Kasım 2021’den itibaren Bakanlar Kurulu’nun taşınmaz mal edinme hakkı tanıdığı yabancı sayısının gözle görülür biçimde arttığı ortaya çıkmıştı.
Söz konusu tarihin, ABD dâhil bazı ülkelerin Ukrayna ile devam eden savaş nedeniyle Rus yatırımcılara yaptırım uygulamaya başladığı tarihlere denk gelmesi ise dikkat çekiyor.
 
 
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